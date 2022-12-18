الموقع الإلكتروني لصندوق الاسكان الاجتماعى وحساب الدعم

يقدم الموقع الإلكتروني لصندوق الاسكان الاجتماعى العديد من الخدمات التي يحتاجها المستفيدين من شقق الاسكان الاجتماعي في جميع الاعلانات السابقة والحالية، سواء الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي أو تقديم شقق الاسكان الاجتماعي وكل ذلك إلكترونيا عبر موقع الاسكان الاجتماعي.

وللاستفادة من خدمات الموقع الالكتروني لصندوق الاسكان الاجتماعي يجب اولا تسجيل دخول موقع الاسكان الاجتماعي وانشاء حساب باستخدام الرقم القومي للمستفيد من شقق الاسكان الاجتماعي.

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي

إذا كان قد سبق لك تسجيل بياناتك من قبل اضغط هنـــــا موقع صندوق الاسكان الاجتماعي، وإذا كنت مستخدم جديد اتبع الخطوات.

يقوم المواطن بالدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــا shmff.gov.eg.

يطلب موقع الإسكان الاجتماعي إدخال البيانات التالية:

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg

الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.

الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن "فى حالة إدخال رقم موبايل غير صحيح لن تتمكن من تقديم الشكوى".

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

ثم يضغط المواطن على تسجيل.

وبذلك تتم خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي.

حساب دعم وزارة الاسكان الاجتماعي

ويتيح موقع صندوق الاسكان رابط لمعرفة كيفية حساب الدعم للمتسفدين من شقق الاسكان الاجتماعي عبر اتباع الخطوات التالية

قم بالدخول على موقع الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــــــــا

يطلب الموقع البيانات التالية

السن

الدخل الشهري

دفعة المقدم

سعر الوحدة المقدم عليها

فترة التمويل

الحالة الاجتماعية

ثم اضغط "احسب".

شروط الحصول على الدعم

لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

عدم سبق التخصيص للمُتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما و بتاريخ يوليو 2021.

عدم امتلاك المُتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها. ويستثنى من ذلك المتقدمين متوسطي الدخل.

يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات. ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

الخط الساخن لبنك الاسكان والتعمير

يمكن التواصل عبر الخط الساخن لبنك الاسكان والتعمير بكل سهولة عبر الهاتف التليفون على رقم: 19995, 02-27359504, 02-27361826, 02-27356197، و رقم الفاكس: 27361458 + 27357807