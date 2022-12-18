الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: توعية العاملين بالطب البيطري بشأن قانون المنظمات النقابية بسوهاج

تدريب
تدريب

اختتمت مديرية القوى العاملة بسوهاج، التدريب الذي استمر 4 أيام ونظمه مركز سوهاج للثقافة العمالية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية إحدى مؤسسات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الطب البيطري بالمحافظة، والذي استهدف 60 من العاملين بالمديرية وشمل: كيفية رفع كفاءة ومستوى أداء العاملين، وتوضيح دور الطب البيطري في خدمة المجتمع، ومواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة ، وأهم حقوق والتزامات العاملين، ودور ممثلي العمال من النقابيين وفقًا لقانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 وتعديلاته.  

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وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أهمية الدور المهم المنوط بالنقابيين باعتبارهم ممثلي العاملين ودورهم في الحفاظ عن حقوق العمال واستقرار المنشآت وضمان حسن سير العمل ودفع عجلة الإنتاج في كافة المواقع، كما شهد مدير المديرية افتتاح مقر اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الطب البيطري بسوهاج والذي تم بالجهود الذاتية لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية.

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وأفاد مدير المديرية أن ختام التدريب وتسليم شهادات التدريب حضره الدكتور عصام عرفة، مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، وعبدالرؤوف محمد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالطب البيطري، وعبدالكريم مدبولي، مدير مركز الثقافة العمالية بسوهاج.

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القوى العاملة مديرية القوى العاملة بسوهاج تدريب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الطب البيطري الطب البيطري قانون المنظمات النقابية

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