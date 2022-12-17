حتاتة: التنمر والتقليل من النساء تحايل من الرجل لعدم قدرته على المواجهة

قال الدكتور هشام حتاتة أستاذ الطب النفسي، إن المرأة أصبحت تقوم بأدوار مختلفة عن الأدوار التي كانت تقوم بها في القرن العشرين، لأنها شعرت أنها لا تنال حقها، وعندما بدأت في المطالبة بحقها، الرجل عاند في منحها الحقوق الأساسية، وهو ما أدى لاستخدامه العنف ضدها، كحيل دفاعية من الرجل ضد المرأة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": “الرجل يواجه المرأة بعنف، ولا يقدر يواجهها بالمنطق، فيبدأ يتنمر عليها ويقلل من قيمتها، ما يدل على وجود خلل في العلاقة بين النوعين، وهذا واضح جدًا في نسب الطلاق والعزوف عن الزواج والعنف ضد المرأة”.

وأردف: "الرجل لو معندوش ثقة في نفسه، وعنده غيرة مرضية، وعدم ثقة في النفس، سيحاول تعويضها بطريقة غير مباشرة، ويعمل إزاحة للضغوط التي يتعرض لها فيخرجها في الأضعف، لما مديري يزعق لي، فأزعق لمراتي، مراتي تزعق للأولاد، والابن الأكبر يزعق للأخ الأصغر".

وتابع: "طريقة التربية فيها مشكلة، وتناول الإعلام والسوشيال ميديا فيها مشكلة".