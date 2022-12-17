«المُحن الدينى».. رسالة الباز لفتاة تزعم تعطيلها رحلة ركاب لتصلى

أثار منشور لفتاة تدعى سلمى زيادة، غضب رواد السوشيال ميديا، حيث أرادت الفتاة توجيه رسالة أن أداء الصلاة في وقتها مقدم على أي شئ آخر، حتى ولو على حساب تعطيل الآخرين.

وقالت الفتاة، خلال منشورها إنها أوقفت رحلة نقل جماعي، حتى لا تفوتها الصلاة، لأنها لو انتظرت حتى نهاية الرحلة سيكون فاتتها الصلاة، وتساءلت "يعني عادي أضيع وقت الصلاة بس وقت الناس لا؟ مفيش أي حاجة تستاهل إننا نضيع الصلاة عشانها ".

وعلق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على الموقف، قائلًا: "هذا ما يسمى بالمحن الديني، أولا أنت راكبة وسيلة نقل جماعي، ممكن تركب سيارة ملاكي خاصة ويبقى براحتها، أو تضيع الرحلة وتركب اللي بعدها، أنت عايزة تصلي في وقتها ضحي بالمشوار، لكن هي عايزة تاخد كل حاجة ومتدفعش الثمن، تنزل وتصلي حاضر، والراكبين يخبطوا دماغهم في الحيط".

وأردف خلال تقديم برنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”: "الموقف ممكن يكون اشتغالة، وبنقول للناس لو الموقف حقيقي بلاش تستعرض علينا بعبادتها بربنا، ولو مش سليم الناس تتقي ربنا، الاشتغلات كترت".