أستاذ طب نفسى يتوقع ارتفاع معدل الانتحار لـ3 أضعاف خلال عامين

توقع الدكتور هشام حتاتة أستاذ الطب النفسي، زيادة حالات الانتحار خلال العامين المقبلين، لـ3 أضعاف المعدل الحالي، خاصة بين فئات المراهقين والشباب الذكور الذي يصعب عليه الزواج.

وقال حتاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن المجتمع أصبح هشًا نفسيًا في مواجهة الضغوطات وستكون هناك زيادة في حالات الانتحار.

وأوضح أن أسباب هشاشة المجتمع، هو غياب الفضفضة، قائلًا: "مبنلاقيش حد نفضفض له، ولو حصل بنلاقي إدانة من الشخص المستمع".

هل يساعد اللايف كوتش في حل المشاكل النفسية؟

وعن جدوى اللجوء للايف كوتش، قال حتاتة: "اللايف كوتش فيه ناس منهم جيدة، وهو عبارة عن صديق بفلوس، يفكر معاك ويساعد على ترتيب أولوياتك".

وأردف: "اللايف كوتش يتعامل مع سوء التفكير، أما الاضطرابات الشخصية والنفسية لا يمكن للايف كوتش أنه يساعده، ويجب اللجوء لطبيب نفسي".

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