السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ طب نفسى يتوقع ارتفاع معدل الانتحار لـ3 أضعاف خلال عامين

جريدة الدستور

توقع الدكتور هشام حتاتة أستاذ الطب النفسي، زيادة حالات الانتحار خلال العامين المقبلين، لـ3 أضعاف المعدل الحالي، خاصة بين فئات المراهقين والشباب الذكور الذي يصعب عليه الزواج.

 

وقال حتاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن المجتمع أصبح هشًا نفسيًا في مواجهة الضغوطات وستكون هناك زيادة في حالات الانتحار.

 

وأوضح أن أسباب هشاشة المجتمع، هو غياب الفضفضة، قائلًا: "مبنلاقيش حد نفضفض له، ولو حصل بنلاقي إدانة من الشخص المستمع".

 

هل يساعد اللايف كوتش في حل المشاكل النفسية؟

وعن جدوى اللجوء للايف كوتش، قال حتاتة: "اللايف كوتش فيه ناس منهم جيدة، وهو عبارة عن صديق بفلوس، يفكر معاك ويساعد على ترتيب أولوياتك".

 

وأردف: "اللايف كوتش يتعامل مع سوء التفكير، أما الاضطرابات الشخصية والنفسية لا يمكن للايف كوتش أنه يساعده، ويجب اللجوء لطبيب نفسي".

 

اقرأ أيضًا:

محمد الباز: الرئيس السيسى لن يبيع الشعب لصندوق النقد الدولى

 

«المُحن الدينى».. رسالة الباز لفتاة تزعم تعطيلها رحلة ركاب لتصلى

 

 

الانتحار معدلات الانتحار زيادة معدلات الانتحار الزواج الشباب

مواد متعلقة

محمد الباز: الرئيس السيسى لن يبيع الشعب لصندوق النقد الدولى

خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة الغد ومن سيرفع كأس العالم 2022

أستاذ علم نفس لـ«القاهرة الإخبارية» ينصح الآباء بتدريب أبنائهم على واقع قاسٍ

إخصائية علم النفس تكشف لـ«القاهرة الإخبارية» متى يجب عرض المراهق على طبيب نفسى

سعيد ناصف لـ«القاهرة الإخبارية»: المجتمعات العربية تعانى من تمييز لا إرادى بين الأبناء

مفيدة شيحة: ويجز يقدم أغنية للعالم كله ولازم نحتوى الموقف مش نهاجمه

داعية بالأوقاف: يجوز للزوجة الطلاق وفقًا للقانون الأمريكى وتحصل على نصف ممتلكات زوجها

الباز عن خطاب فيفا: «ربك لما يريد الأهلى يغلب ريال مدريد»

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023| موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

جدول امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

مصادر لـ«الدستور» تكشف الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين