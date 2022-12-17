السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب كرواتيا يتمنى استمرار لوكا مودريتش حتى يورو 2024

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

يأمل زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا في استمرار المسيرة الدولية لنجم وسطه المخضرم لوكا مودريتش حتى يورو 2024 في ألمانيا على أقل تقدير.

وساهم مودريتش فوز المنتخب الكرواتي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لمونديال قطر 2022 عبر الفوز على المغرب، بهدفين لهدف، اليوم السبت، على ستاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال داليتش، في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "إنه قائدنا، إنه رئيسنا الكبير".

لوكا مودريتش خاض 162 مباراة بقميص منتخب كرواتيا، بدأها يوم 1 مارس 2006، وسجل 23 هدفًا وصنع 25 لزملائه في المنتخب.

وأوضح: "لعب بشكل رائع في هذه البطولة، في سن السابعة والثلاثين لعب كما لو أنه بين العشرين والـ25 عاما، إنه قائدنا، الجميع يتبعه".

وأضاف مدرب المنتخب الكرواتي: "سعيد للغاية من أجل لوكا مودريتش، هذه الجائزة من أجله، لقد قام بعمل مذهل، البعض أعتقد أن هذه هي النهاية لكني أعتقد أنه سيبقى مع كرواتيا لفترة طويلة".

وأشار:"فخور للغاية بفريقي وببلادي، قمنا بعمل رائع اليوم وطوال كأس العالم، بالنسبة لنا البرونزية بمثابة ميدالية ذهبية، قدمنا بطولة قوية".

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور نصف النهائي يوم 25 يناير المقبل، في المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية يومي 14، 15 يونيو المقبل.

فيما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية يوم 18 يوليو.

واحتفل مودريتش رفقة زملائه، لاعبي المنتتخب الكرواتي بتحقيق المركز الثالث لبطولة كأس العالم، قطر 2022، للمرة الثانية في تاريخهم بعد تحقيق نفس المركز في مونديال فرنسا 1998، كما شارك مودريتش في أكبر إنجازات المنتخب الكرواتي، وهو تحقيق المركز الثاني في مونديال روسيا 2018.


 

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وائل لطفي

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