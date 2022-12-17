السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

«المحامين» تسلم أرض المركز الطبى بأكتوبر للشركة المنفذة للبدء فى الإنشاء

عبد الحليم علام
عبد الحليم علام

أعلن عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن أنه قد تم تسليم أرض موقع المركز الطبي الخاص بنقابة المحامين في أكتوبر، إلى الشركة المتعاقدة، وذلك للبدء في إقامة المركز الطبي بمدينة أكتوبر.

كما أجرى علام جولة ميدانية لمقر الموقع بحضور محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين.

فيما انتهى الاجتماع الثالث للنقابة العامة والنقابات الفرعية الممثلة بنقبائها المنعقدة بمدينة الفيوم بضيافة نقابتها الفرعية، لبحث أزمة الفاتورة الإلكترونية، إلى استمرار الرفض القاطع للتسجيل فيما يسمى بالفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني، إلغاء شرط تقديم البطاقة الضريبية عند القيد بجداول النقابة، أو نقل القيد من درجة إلى أخرى. 

عبدالحليم علام نقيب المحامين المركز الطبي الفاتورة الإلكترونية مأموريات الضرائب

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