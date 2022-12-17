السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رياضة

تعديلات بجدول الدورى.. تأجيل نهائى كأس مصر حال فوز الأهلى على سموحة

عامر حسين
عامر حسين

أربك خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية المقرر إقامته في أول فبراير بالمغرب حسابات رابطة الأندية المحترفة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يشهد الدوري إجراء بعض التعديلات في شهر فبراير المقبل لتعارض هذا الموعد مع مباريات كأس العالم.

واستقرت لجنة المسابقات على تأجيل مباراة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 29 يناير حيث سيخوض الأهلي أول مباراة له أول فبراير أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

كما أن الأهلي في حال فوزه على سموحة في الدور قبل النهائي لكأس مصر سيتم تأجيل النهائي المقرر له 3 فبراير.

وستضر لجنة المسابقات إلى تأجيل مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 6 فبراير حال فوز الأهلي على أوكلاند سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم.

ويعقد عامر حسين جلسات مستمرة مع لجنته لإعلان مواعيد الجديدة.

الأندية اتحاد الكرة جدول الدورى رابطة الأندية المحترفة كأس العالم للأندية لاتحاد الدولي لكرة القدم

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