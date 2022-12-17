ضبط لحوم وأسماك غير صالحة فى حملات بكفر الشيخ

نظم عدد من مجالس المدن "بيلا، سيدي سالم، فوه" بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارات التموينية والصحية، حملات على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة، لضبط الخارجين على القانون.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

وتمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتعاون مع الإدارة البيطرية وادارة التموين والإدارة الصحية، من تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة، منها 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، ومحضران لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم النظافة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم برئاسة شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، من ضبط كميات من الأسماك المملحة غير صالحة للاستخدام الأدمي، و100 كيلو لحوم، منها لحوم مجمدة غير صالحة، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، وتحرير 19 محضرًا متنوعًا، منها، 6 محاضر بيئة، و6 محاضر عدم حملة شهادة صحية للعاملين بالمحال، و5 محاضر إشغال، ومحضر تمويني، ومحضر طب بيطري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطري، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، من ضبط 100 كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و13 طبق لحوم مفرومة بدون بيانات ومجهولة المصدر و11 كيس بانيه وتم تحرير محاضر أرقام 11632 و11633 جنح مركز فوة لسنة 2022 المخالفات واتخاذ باقى الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.