طفلة مصابة بشلل رباعي ببني سويف تحلم بكرسي كهربائي: نفسي ألعب مع أصحابي

تحلم بسمة الطالبة بالصف الخامس الإبتدائي بكرسي كهربائي تستطيع التحرك به والذهاب لمدرستها لتخفيف المعاناة عن أسرتها بعد إصابتها بالشلل الرباعي منذ ولادتها في مشهد تقشعر له الأبدان، ومأساة حقيقة تعيشها أسرتها

التقت «الدستور» بأسرة الطفلة بسملة صاحبة العشر سنوات والمقيمة بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف والمصابة بشلل رباعي لا يمكنها من الوقوف على الأرض مثل باقي أقرانها ولا تستطيع التحرك كمثل باقي الأطفال في عمرها، بالإضافة إلى الإصابة بإعاقة في ذراعيها الإثنين لا تستطيع أن تمسك بالأشياء.

قالت جدة الطفلة إنها ولدت مصابة بشلل الأطفال فلا تستطيع التحرك أو المشي كباقي الأطفال في نفس العمر وتم إجراء عملية جراحية وتركيب شرائح ومسامير في الأرجل بالإضافة إلى إصابتها بإعاقة في اليدين فلا تستطيع أن تمسك أي شيء ونحن نعيش في مأساة حقيقية منذ ولادتها.

وأوضحت أن طفلتهم تحلم بكرسي كهربائي تستطيع من خلال التحرك داخل المنزل والذهاب به إلى المدرسة بدلاً من حملها على الأعناق يومياً في مشهد صعب أمام الأطفال ورغبتها في استكمال التعليم وعدم الجلوس في المنزل لأن الكرسي حلمها في أن تلعب به أمام المنزل مع الأطفال في عمرها الصغير.

وأشارت جدة بسملة إلى أن والدها ووالدتها يعملان بفرن لإنتاج الخبز من أجل توفير مصاريف بسملة في المدرسة والانفاق عليها هي وأخواتها.

وبنبرات الحزن والأسي تقول الطفلة: “نفسي في كرسي كهربائي متحرك علشان اعتمد على نفسي واروح بيه المدرسة والعب مع أصحابي قدام المنزل؛ لأني أشاهد أصحابي وهما بيلعبوا وأنا مش قادرة اتحرك ولا أطلع زيهم وكمان أسرتي هما اللي بيودوني المدرسة والدروس وكمان بيدخلوني الحمام وأنا بعيط جدًا وبحزن ونفسي اعتمد على نفسي واروح واجي بالكرسي”.