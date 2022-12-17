السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء التحقيق مع المطرب سعد الصغير وطليقته برلنتى عامر

سعد الصغير وطليقته
سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر

بدأت جهات التحقيق بالجيزة، منذ قليل، التحقيقات مع المطرب سعد الصغير، وطليقته الراقصة برلنتي، في واقعة التعدي وتبادل الاتهامات فيما بينهما، حيث اتهمها سعد الصغير بسرقة جواز السفر وتمزيق ملابسه، كما وجهت برلنتي عامر للمطرب سعد الصغير تهمًا بالتعدي عليها وإصابتها في رأسها بجرح.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا من الفنان سعد الصغير يتهم طليقته الراقصة برلنتي عامر ووالدتها وصديقتها بالتعدي عليه وإصابته في أنفه، وسرقة مبلغ مالي وتقطيع جواز سفره من داخل سيارته، على إثر مطالبتها بحقوقها والعودة له مرة أخرى، وتم اقتيادهن إلى القسم وتحرير محضر بالواقعة.

المطرب سعد الصغير الراقصة برلنتي

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