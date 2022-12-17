بدء التحقيق مع المطرب سعد الصغير وطليقته برلنتى عامر

بدأت جهات التحقيق بالجيزة، منذ قليل، التحقيقات مع المطرب سعد الصغير، وطليقته الراقصة برلنتي، في واقعة التعدي وتبادل الاتهامات فيما بينهما، حيث اتهمها سعد الصغير بسرقة جواز السفر وتمزيق ملابسه، كما وجهت برلنتي عامر للمطرب سعد الصغير تهمًا بالتعدي عليها وإصابتها في رأسها بجرح.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا من الفنان سعد الصغير يتهم طليقته الراقصة برلنتي عامر ووالدتها وصديقتها بالتعدي عليه وإصابته في أنفه، وسرقة مبلغ مالي وتقطيع جواز سفره من داخل سيارته، على إثر مطالبتها بحقوقها والعودة له مرة أخرى، وتم اقتيادهن إلى القسم وتحرير محضر بالواقعة.