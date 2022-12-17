مؤسسة «حياة كريمة» تختتم نشاطها في «طب الفم والأسنان» بجامعة كفر الشيخ

نظمت كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ، ندوة بعنوان "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، بمشاركة الدكتور أحمد سليم، عضو مؤسسة "حياة كريمة"، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيناس الجندي، عميد الكلية، والدكتور عبير عبدالوهاب، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحضور طلاب من مختلف الفرق الدراسية.

يأتي ذلك تحت شعار "تعزيز جهود العمل التطوعي"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالًا للنجاح الذي حققته الندوات التوعوية بالجامعات المصرية، والتي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة".

ورحبت الدكتور إيناس الجندي، عميد الكلية بالحضور، وقالت إن الندوة تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الكلية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قري ومراكز الجمهورية.

وشرح الدكتور أحمد سليم، عضو مؤسسة حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصـري "حياة كريمة" لطلاب كلية طب الفم والأسنان، وإطلاعهم على الجهود التنموية المبذولة، مؤكدًا أن مبادرة "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، والذي يهدف إلى إحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا.