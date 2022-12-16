الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للمرة الثانية.. «أبو على» يفوز بمقعد رئيس جمعية مستنثمري البحر الأحمر

كامل ابو على
كامل ابو على

فاز كامل أبو على، بمقعد رئيس جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، فى دورته الجديدة بعد سباق مع 28 مرشحًا من رجال الأعمال وملاك الفنادق والقري السياحية على عضوية مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، علي 15 مقعدًا للعضوية بعدها يتم انتخاب رئيس الجمعية والنائب وأمين الصندق من بين أعضاء مجلس الإدارة حيث يصل عدد أعضاء الجمعية إلى 115 عضوًا فيما يصل عدد من لهم حق التصويت 60 عضوا .

كما فاز كل من  سامح حويدق بمنصب النائب و محمد سعيد الدابى بمنصب امين الصندوق ومحمد محمد عبد المقصود بمنصب امين عام الجمعية .

تهدف جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر لتشجيع الاستثمار والسياحه وحماية البيئة وتنمية محافظة البحر الاحمر بالإضافة الى  تقديم الخدمات القانونية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية والاجتماعيــة والاداريــة والصحية والتوعية بكل ما يحقق الصالح العــام.

وتعمل جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر على تنفيذ السياسة لعامة للدولة فى تنمية منطقة البحر الأحمر وتشجيع السـياحة فيها بالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر والوزرات والاجهزة المختصة والمنشآت والهيئات والغرف المعنية بجمهورية مصر العربية وخارجها .

وتشمل أهداف الجمعية، الدفاع عن المصالح المشتركة للاعضاء وتمثيلهم امام الجهات الادارية المختلفة وامام جميع الهيئات القضائية( مجلس الدولة – القضاء المدنى والجنائى – والنيابة العامة والنيابة الادارية) ويكون من حقها إقامة الدعاوى القضائية للمطالبة بحقوق اعضائها والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشتركة كما يكون من حقها الانضمام لأى عضو من أعضائها فى أى نزاع قضائي.

كامل ابو علي جمعيه مستنثمرى السياحه البحر الاستثمار السياحي البحر الاحمر تشجيع الاستثمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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