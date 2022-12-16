محافظ مطروح: افتتاح فرع دار الإفتاء تأكيد على حاجتنا للخطاب الديني الوسطي

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن افتتاح فرع لدار الإفتاء في مطروح يأتي تأكيدا لحاجتنا إلى الخطاب الدينى الوسطي، مع مرجعية دينية تقوم على أساس علمي وفقهي وديني صحيح ودون تعصب، وذلك من خلال مؤسساتنا الدينية المعنية وعلى رأسها مؤسسة دار الإفتاء، كأهم مؤسساتنا الدينية العريقة، وطرح الحلول الفقهية والشرعية بكل ما تحمله من تراث ديني وعلمى مستنير.

وأوضح شعيب أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على قوام وكيان المجتمع وتماسكه وترابطه، خاصة مع انتشار عدد من الوسائل المؤثرة على حركة المجتمع وثقافته ووعيه كوسائل الاتصال الحديثة، والحاجة إلى نبذ كل أشكال العنف أو التعصب الديني.

وقدم محافظ مطروح الشكر إلى مفتي الديار المصرية لاختيار محافظة مطروح لافتتاح فرع جديد للدار، ما يؤكد على استمرار الاهتمام الدائم من القيادة السياسية الرشيدة بمكانة ومستقبل محافظتنا الواعدة مطروح.

كما قدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أبناء مطروح بمناسبة افتتاح فرع دار الإفتاء، بما يعمل على تيسير الوصول للفتوى الصحيحة مع تخفيف معاناة السفر تيسيرا عليهم.

وكان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والوفد المرافق من الوزارة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف وعدد من ائمة المساجد بالمحافظة.