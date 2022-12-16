الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: افتتاح فرع دار الإفتاء تأكيد على حاجتنا للخطاب الديني الوسطي

مفتي الديار المصرية
مفتي الديار المصرية ومحافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن افتتاح فرع لدار الإفتاء في مطروح يأتي تأكيدا لحاجتنا إلى الخطاب الدينى الوسطي، مع مرجعية دينية تقوم على أساس علمي وفقهي وديني صحيح ودون تعصب، وذلك من خلال مؤسساتنا الدينية المعنية وعلى رأسها مؤسسة دار الإفتاء، كأهم مؤسساتنا الدينية العريقة، وطرح الحلول الفقهية والشرعية بكل ما تحمله من تراث ديني وعلمى مستنير. 

وأوضح شعيب أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على قوام وكيان المجتمع وتماسكه وترابطه، خاصة مع انتشار عدد من الوسائل المؤثرة على حركة المجتمع وثقافته ووعيه كوسائل الاتصال الحديثة، والحاجة إلى نبذ كل أشكال العنف أو التعصب الديني.

وقدم محافظ مطروح الشكر إلى مفتي الديار المصرية لاختيار محافظة مطروح لافتتاح فرع جديد للدار، ما يؤكد على استمرار الاهتمام  الدائم من القيادة السياسية الرشيدة بمكانة ومستقبل محافظتنا الواعدة مطروح. 

كما قدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أبناء مطروح بمناسبة افتتاح فرع دار الإفتاء، بما يعمل على تيسير  الوصول للفتوى الصحيحة مع تخفيف معاناة السفر تيسيرا عليهم.

وكان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والوفد المرافق من الوزارة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف وعدد من ائمة المساجد بالمحافظة. 

الإفتاء المصرية الخطاب الدينى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح القيادة السياسية دار الافتاء محافظ مطروح مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

نزار الجليدى: التونسيون يتطلعون لبرلمان ينهى مشاكلهم الاقتصادية

ارتفاع رحلات الطيران القادمة من روسيا.. وزيادة إنفاق السائحين الروس

خطيب الجامع الأزهر للتجار: «إخفاء السلع واحتكارها حرام شرعًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967