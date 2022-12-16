الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المستشار القانوني بالمكتب الفني للبابا: أنهينا اشتراطات الحماية المدنية لـ36 كنيسة

بيشوي باسل المستشار
بيشوي باسل المستشار القانوني للبابا

كشف المستشار بيشوي باسل المستشار القانوني بالمكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» آخر مستجدات متابعة المكتب الفني لإجراءات الحماية المدنية في جميع كنائس الجمهورية.

المكتب الفني يستقبل106 كنيسة

وقال بيشوي باسل، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني، أستقبل ما يقرب من 106 كنيسة تحتاج فيها إلى اشتراطات الحماية المدنية. 

وأوضح أن المكتب الفني انتهى من تطبيق اشتراطات الحماية المدنية في 36 كنيسة من أنحاء الجمهورية، من أصل 106 كنيسة، والذي تم رصدها.

ولفت باسل: أنه عقب إرسال الإيبارشيات بأضعف الكنائس بها، تقوم اللجنة المركزية للحماية المدنية والذي يٌشكلها المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني على الفور بمعاينة الميدانية على أرض الواقع للكنائس الذي أرسلت من قبل الإيبارشيات، وإعداد تقريرًا لخبراء الحماية المدنية، بكافة الاحتياجات التي تحتاجها كل كنيسة على حدة ليتم توفيرها بالتعاون مع أسقف المنطقة.

وتابع المستشار القانوني أنه تم تزويد الـ36 كنيسة بعدد من طفايات الحريق، ومخرج الطوارئ، ومراجعة جميع توصيلات الكهرباء، والأحمال ومولد الكهرباء أثناء استخدامه، وإمداد خراطيم للإطفاء، ومراجعة اجهزة التكييف بالكنائس وفتح نوافذ جديدة للتهوية الجيدة في حالات تسريب الغاز.

مضيفًا: من ضمن محاور الخطة الحماية المدنية للكنائس، ايضًا بحث احتياجات كل كنيسة من حيث وجود سلم طوارئ أو اجهزة الإنذار والمخارج في حاله وجود حريق وتأمين حجرة القربان»

ولفت المستشار القانوني بالمكتب الفني للبابا: أنه سيتم التنسيق مع أساقفة الإيبارشيات لاختيار 2 مشرفين من كل كنيسة ليكونا مسئولي الحماية المدنية عن الكنيسة التابعين لها.

وأكد باسل في تصريحاته: ان البابا تواضروس الثاني حريص جدًا بمتابعة الحماية المدنية للكنائس المختلفة بالإضافة إلى أن عقب إرسال الإيبارشية قائمة الكنائس بها الأضعف من حيث الحماية المدنية يتم التنفيذ السريع من حيث المعاينات لتلك الكنائس وإعداد تقارير بكافة الاحتياجات وتنفيذها بشكل أسرع

مؤكدًا: أنه تم تحديد برنامج تدريبي لكل كنيسة في إطار الكشافة والأباء الكهنة والعاملين في الكنيسة على كيفية التعامل في حاله الحرائق بالكنيسة والأخلاء وذلك بالترتيب مع الأب الأسقف، مده البرنامج التدريبي يومًا واحدًا إعداد فيديو كامل للاطلاع عليه في كيفية التعامل في حالة إخلاء الكنيسة حال وجود حرائق بها.

أما عن أكثر الكنائس التي تواجهها مشاكل أكد بيشوي باسل في تصريحه لـ«الدستور»، أن الكنائس التي تقام في عمارات سكنية مشيرًا إلى أنه هناك الكثير من الإيبارشيات على مستوي الجمهورية يتواجد بها إقامة الكنائس داخل العمارات السكنية وبالأكثر في المناطق العشوائية ونواجه من خلالها عديد من المشاكل في توفير مسلك للخروج او الطوارئ.

اسة البابا تواضروس الثاني اشتراطات الحماية المدنية اجراءات الحماية المدنية المستشار بيشوي باسل المستشار القانوني بالمكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني لإجراءات الحماية المدنية في جميع كنائس الجمهورية

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