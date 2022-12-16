مواعيد مباريات الأهلي وأبرز القنوات الناقلة لها

يبحث الملايين من مشجعى رياضة كرة القدم المصرية عن موعد مباريات الأهلي وأبرز القنوات الناقلة لمتابعة منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 والتي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي والتي كانت نسخته الأولى في عام 1948 وتعتبر البطولة الفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وإفريقيا.

موعد مباريات الأهلي و أبرز القنوات الناقلة

تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022 في تمام الساعة السابعة مساءا مباراة نادي الأهلي ونظيره فيوتشر على استاد الأهلى والسلام في مدينية الجونة، حيث تنقل مجموعة قنوات أون تاين سبورت المباراة، والتي تعد الناقل الحصري للمباريات الدوري الممتاز، حيث يضم الاستوديو التحليلي كوكبة من ألمع نجوم الرياضة المصرية.

تأهل نادي الأهلى لنصف كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح على نادي المقاولون العرب 4-3 في دور الثمانية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1، فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 16 يناير المقبل موعدا لمباراتي الدوري قبل النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022.

مباريات نادي الأهلي خلال شهر ديسمبر 2023

يخوض النادي الأهلى ثلاث مباريات خلال شهر ديسمبر الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 وهي كما يلي:-

يوم الجمعة 16 ديسمبر 2023 مباراة نادي الأهلي ضد نادي فيوتشر في تصفيات الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا علىة استاد السلام الرياضي.

يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2023 مباراة نادي الأهلي ضد نادي فاركو في تصفيات الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد الإسكندرية الرياضي.

يوم الأحد 25 ديسمبر 2023 مباراة نادي الأهلي ضد نادي سموحة في نصفيات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا على استاد السلام.

الدوري المصري الممتاز 2023

تتصدر موعد مباريات الأهلي وأبرز القنوات الناقلة محركات البحث وذلك لمتابعة مباريات الدوري الممتاز حيث يعد نادي الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري، بعد أن حقق اللقب 42 مرة يليه نادي الزمالك الذي حقق اللقب 14 مرة ويليه نادي الإسماعيلي، الذي حصد اللقب ثلاث مرات خلال فترة لإقامة الدوري الممتاز المصري.

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