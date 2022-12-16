الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلى فى الدورى المصرى

الزمالك
الزمالك

يبحث عشاق جمهور القلعة البيضاء عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، اليوم الجمعة 16 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

أما عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، فتُقام المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد “بتروسبورت”.

 القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

أما عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، فتُنقل تليفزيونيًا على قناة أون تايم سبورتس.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

أما عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري المصري، فاستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على القوام الذي سيدخل به مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري المصري كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري – أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور - سيد عبدالله “نيمار” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – محمد عبدالغني – حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور – يوسف إبراهيم” اوباما” – سيد عبدالله “نيمار” محمود عبدالرازق” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”

خط الهجوم : سامسون أكينولا – يوسف أسامة نبيه – يوسف حسن – سيف الدين الجزيري

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وائل لطفي

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