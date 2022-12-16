الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ2»

فعاليات التدريب المصري
فعاليات التدريب المصري السوداني

اختُتمت فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب-2" والذي نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود، والذي جرت فعالياته على مدار عدة أيام بمجمع تدريب ميادين قوات حرس الحدود، في إطار خطة التدريبات المشتركة لدعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

وألقى اللواء أركان حرب عماد يماني، قائد قوات حرس الحدود، كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيدًا باحترافية الأداء للعناصر المشاركة ومدى قدرتهم على القيام بمهام مشتركة بكفاءة وقدرة عالية.

وشملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تبرز أسلوب عمل ومهام عناصر حرس الحدود وكيفية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة بما تفرضه طبيعة المناطق الحدودية وكيفية التغلب عليها بالأسلوب الأمثل، وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة في مجال تأمين الحدود.

يأتي التدريب في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية وتبادل الخبرات في العمل على أحدث النظم والأساليب في مجال تأمين الحدود.

حضر المرحلة الختامية اللواء أركان حرب خالد شوقي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. 

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