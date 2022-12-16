الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدبولى» يستعرض تقريرًا حول الفعاليات الثقافية فى 3 محافظات خلال نوفمبر

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجالات الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر الناعمة، مشيرا إلى أن «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري تتضمن إقامة أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة في مختلف المحافظات، لإثراء الحياة الثقافية لدى المواطنين، خاصة لدى أبنائنا من الشباب والنشء.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حول الفعاليـات الثقافيـة التـي تـم تنفيـذها بمحافظات (المنوفية، والمنيا، وبني سويف) خلال الفترة من 12 حتى 24 نوفمبر 2022، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مواصلة العمل على تكثيف هذه الأنشطة الثقافية والفنية والفكرية، في جميع محافظات المبادرة الرئاسية.

ومن جانبها، قالت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، إنه في إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وانطلاقا من سعي الحكومة نحو النهوض بحياة المواطن المصريّ، تعمل الوزارة من خلال خطتها نحو تحقيق مستهدفاتها المرتبطة بنشر الثقافة والفنون لتحقيق مبدأ العدالة الثقافيـة، والتأكيد على ريادة مصر ودعم مسارات التنمية للدولة المصرية، من خلال زيادة وعي وثقافة المجتمـع وتوصــيل الخدمات الثقافية والفنية لأبناء الوطن.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الثقافة نجحت، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبالتعاون مع وزارات: التنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنيّ، والشباب والرياضة، ومحافظات المنوفية والمنيا وبني سويف، ومؤسسة حياة كريمة"، ومنظمات المجتمع المدني في إقامـة فعاليات ثقافية وفنية ثرية بهذه المحافظات خلال تلك الفترة.

وسردت الدكتورة نيفين الكيلاني تفاصيل النشاطات الثقافية التي تم تنفيذها في المحافظات الثلاث، موضحة أن محافظة المنوفية شهدت إقامة 143 نشاطا ثقافيا استفاد منها أكثر من 18 ألف مواطن من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في مركز أشمون، وتنوعت الفعاليات بين ورش فنية وأدبية وفكرية ومعارض للكتب، بجانب عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار، كما تم تقديم عروض مسرحية تناقش قضايا اجتماعية ومعالجتها، وبالإضافة إلى ذلك تم تقديم أنشطة لاكتشاف المواهب، وورش عمل للحرف اليدوية والتراثية، فضلا عن تنظيم عدد من اللقاءات التوعوية بقضايا المرأة.

في حين أقام البيت الفني للمسرح، من خلال مسرح المواجهة والتجوال، 11 ليلة عرض في محافظتي المنيا وبني سويف، وفقا لما ذكرته وزيرة الثقافة حول الأنشطة الثقافية في هاتين المحافظتين ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي استفاد منها نحو 22 ألف مواطن بإحدى عشرة قرية.

الأنشطة الثقافية والفنية إثراء الحياة الثقافية التربية والتعليم والتعليم الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور مصطفى مدبولي الدكتورة نيفين الكيلاني المبادرة الرئاسية حياة كريمة الفعاليات الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

الآن.. موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.. وخطوط المواصلات العامة لخدمة الزوار

وزير الدفاع الكويتي يقدم استقالته لرئيس الوزراء أحمد الصباح

لمدة 4 ساعات.. قطع التيار الكهربائى عن قطور فى الغربية اليوم

السكة الحديد: ترحيب كبير من المواطنين بعد امتداد مسير قطارات لـ الإسكندرية

كوريا الشمالية تختبر محركًا يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 150 فلسطينيًا بالضفة الغربية فى 2022