الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نقاش مثمر.. «مستقبل وطن» يناقش فى صالونه السياسى الثانى «مناخ الاستثمار فى مصر»

جريدة الدستور

نظم حزب مستقبل وطن، الصالون السياسي الثاني له، والذي يأتي هذه المرة تحت عنوان "مناخ الاستثمار في مصر"، حيث ناقش الصالون أبرز الأمور التي تتعلق بالاستثمار، مع نخبة من متخذي القرار في مختلف القطاعات التي تخص الاستثمار بشكل مباشر.

وقال محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا تنمية اقتصادية بلا استثمار، وبالتالي لابد من تهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز المنافسة، وهذا أحد الأهداف الأساسية التي كنا نتمنى أن نخرج بها من هذا الحوار.

وفي سياق متصل، أكد عمرو نورالدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن النقاش أسفر عن اقتراحات بناءة من السادة الحضور في حزب مستقبل وطن والنواب.

وتابع: "كان في استفسار من الحضور بشأن مركز خدمة المستثمرين، بشأن رغبات السادة المستثمرين في تقليل المدة اللازمة للحصول على التراخيص، وأكدنا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالفعل أكد ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات خلال 20 يوما على الأكثر".

فيما قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن الحوار دائما يفتح مجالات كثيرة لفهم مواضيع مختلفة، ومهم جدا وجود الحوار لنسمع من جهات مختلفة في الدولة والبرلمان عن آرائهم.

وأشار إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى ضرورة الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة، وأن يكون هناك نقاش مفتوح لتذليل العقبات التي تواجه المستثمر.

 

 

 

حزب مستقبل وطن مناخ الاستثمار في مصر الاستثمار البورصة التجارة الداخلية

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