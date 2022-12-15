فى قلب الحدث.. «القاهرة الإخبارية» تقدم تغطية مميزة للقمة الأمريكية الإفريقية

تواصل قناة «القاهرة الإخبارية» تقديم تغطية مميزة للقمة الأمريكية الإفريقية المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية ويشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث قدمت القناة تغطية مميزة من واشنطن من خلال شبكة مراسلي القناة واستضافت عدد من الخبراء، بالإضافة إلى النقل الحي لفعاليات القمة على مدار الأيام الثلاثة وتقديم التحليل الإعلامي المميز لكل أبعاد القمة.

كما تطرقت القاهرة الإخبارية للكثير من آراء السياسيين والخبراء من القارة الإفريقية الامتداد الطبيعي لمصر واستضافة عدد من خبراء القارة لمعرفة الاستفادة التي ستعود على القارة من تلك القمة.

قال ناثان تك، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن القمة الأمريكية الإفريقية، تهدف لإجراء حوار بناء مع الدول الإفريقية.

وأضاف «تك»، خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية تلعب دورا عظيما في القارة السمراء.

وتابع، أن هناك مناقشات عقدت حول الأمن الغذائي والصحي وانعكاسات التغير المناخي على الصحة، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات أخرى ستعقد حول الأمن والسلم والديمقراطية والحوكمة.

قال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي، ذكر أن القارة الإفريقية بها 850 مليون شاب، أي 60% من سكان القارة، ومن المتوقع أن تصل في عام 2050 إلى 1.2 مليار شاب في إفريقيا، ما يوفر إمكانات هائلة في العالم للنمو الاقتصادي والاستثمار في المستقبل.

وأضاف «شرقاوي» في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الشراكة الأمريكية مع إفريقيا، تبدأ بالاستفادة من الإمكانات البشرية لإفريقيا، وتكون هناك شراكة في التصنيع داخل القارة.