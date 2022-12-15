الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فى قلب الحدث.. «القاهرة الإخبارية» تقدم تغطية مميزة للقمة الأمريكية الإفريقية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

تواصل قناة «القاهرة الإخبارية» تقديم تغطية مميزة للقمة الأمريكية الإفريقية المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية ويشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث قدمت القناة تغطية مميزة من واشنطن من خلال شبكة مراسلي القناة واستضافت عدد من الخبراء، بالإضافة إلى النقل الحي لفعاليات القمة على مدار الأيام الثلاثة وتقديم التحليل الإعلامي المميز لكل أبعاد القمة.

كما تطرقت القاهرة الإخبارية للكثير من آراء السياسيين والخبراء من القارة الإفريقية الامتداد الطبيعي لمصر واستضافة عدد من خبراء القارة لمعرفة الاستفادة التي ستعود على القارة من تلك القمة.

قال ناثان تك، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن القمة الأمريكية الإفريقية، تهدف لإجراء حوار بناء مع الدول الإفريقية.

وأضاف «تك»، خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية تلعب دورا عظيما في القارة السمراء.

وتابع، أن هناك مناقشات عقدت حول الأمن الغذائي والصحي وانعكاسات التغير المناخي على الصحة، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات أخرى ستعقد حول الأمن والسلم والديمقراطية والحوكمة.

قال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي، ذكر أن القارة الإفريقية بها 850 مليون شاب، أي 60% من سكان القارة، ومن المتوقع أن تصل في عام 2050 إلى 1.2 مليار شاب في إفريقيا، ما يوفر إمكانات هائلة في العالم للنمو الاقتصادي والاستثمار في المستقبل.

وأضاف «شرقاوي» في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الشراكة الأمريكية مع إفريقيا، تبدأ بالاستفادة من الإمكانات البشرية لإفريقيا، وتكون هناك شراكة في التصنيع داخل القارة.

قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية الامريكية الافريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع زفتى

الداخلية: ضبط نصف طن حشيش خلال حملات أمنية مكبرة بالمحافظات

فى قلب الحدث.. «القاهرة الإخبارية» تقدم تغطية مميزة للقمة الأمريكية الإفريقية

«البدايات والنهايات» والبحث عن المجهول فى عالم نجيب محفوظ

مع التزام بالتوظيف.. جامعة روسية تُعلن عن منحة مجانية للدراسة في 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟