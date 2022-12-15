صدور أيام طه حسين لـ ديفيد ديمو عن دار نشر الجامعة الأمريكية

أصدرت دار نشر الجامعة الأمريكية المجلد الأول من عمل عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين الكلاسيكي بعنوان" أيام طه حسين" لـ"ديفيد ديميو" الأستاذ المشارك ومدير برنامج اللغة العربية في جامعة كنتاكي الغربية، وهو مجلد غير مختصر ومدعوم بفهم قوي وتفسير وتمارين تحليلية لمتعلمي اللغة العربية المتقدمين.

من أجواء الكتاب نقرأ: "ساعدت رواية "الأيام" للسيرة الذاتية لطه حسين في دخول عصر الكتابة العربية الحديثة، ولا تزال واحدة من أكثر الأعمال المؤثرة والأكثر شهرة في الأدب العربي. من خلال هذه الدراسة الموجهة ، أصبح المجلد الأول الكامل للرواية متاحًا لطلاب اللغة العربية بطريقة لم تكن متوفرة من قبل. بينما يوفر الأدب العربي مجموعة كبيرة من النصوص كنافذة على ثقافات وعصور متنوعة ، فإن الافتقار إلى مواد تعليمية مفيدة غالبًا ما أجبر المعلمين على قضاء الكثير من وقتهم في إنشاء مواد تكميلية، بدلاً من التركيز على استكشاف الفن والموضوعات الأدبية. ستوجه هذه الدراسة الطلاب العرب من خلال الرواية الكاملة في دروس يمكن إدارتها مدعومة بفهم قوي وتفسير وتمارين تحليلية ، مع التركيز على السياق التاريخي وعناصر الأدب والموضوعات الاجتماعية.

تم تنظيم هذا الكتاب ليعكس الطريقة التي يقوم بها معلم الأدب العربي المتمرس في تنظيم الدروس وبالتالي فهو مناسب تمامًا ككتاب مدرسي لصف متقدم في الأدب العربي أو العربي ، أو كحزمة دراسية مستقلة للمتعلمين.

عن المؤلف

قام "ديفيد ديمو" بتدريس اللغة العربية لأكثر من عشرين عامًا، وهو حاصل على دكتوراه من جامعة هارفارد وماجستير من جامعة برينستون.

وهو مؤلف كتاب ملتزمون بخيبة الأمل: كتاب نشطاء في مصر من الخمسينيات إلى الثمانينيات، وشارك في تأليف كتاب "رحلات ابن بطوطة: قارئ عربي موجه" (مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، 2016) ، ويستضيف بودكاست العصر الذهبي للعصر الذهبي. دين الاسلام.