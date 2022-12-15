الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع زفتى

قمامة
قمامة

نظمت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو 210 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وشدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، لافتا أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما رفعت رئاسة مركز ومدينة طنطا، 219 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، مبينًا أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، مؤكدًا أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

رفع نحو 210 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة استمرار حملات النظافة أطنان قمامة ومخلفات رئيس مركز ومدينة بسيون محافظة الغربية

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