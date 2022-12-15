الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى لقادة المنظمات اليهودية: مصر ستدعم أى جهد مخلص يضمن حل قضية فلسطين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، فى مقر إقامته بواشنطن، عددا من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن اللقاء شهد التوافق والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين تجاه مختلف الموضوعات والملفات الدولية.

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة، أكد الرئيس لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية، أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة ويغير تماما من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمى".

كما أن مصر ستظل داعمة لأى جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين على نحو يضمن الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.

ومن جانبهم أعرب قادة المنظمات اليهودية الأمريكية، عن تقديرهم البالغ لجهود مصر بقيادة الرئيس نحو إرساء مبادئ السلام والتهدئة فى المنطقة، ونشر روح التعاون ومكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، والإرهاب، وتبنى قضايا التنمية، حيث قدموا التهنئة للرئيس على نجاح القمة العالمية للمناخ، التى عقدت مؤخرًا بشرم الشيخ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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