الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة تواصل تصدير البضائع

السفينه
السفينه

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة STOLT ENDURANCE بحمولة 1017 طن من مادة الإيثيلين والتي سيتم تفريغها لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 متر بميناء غرب بورسعيد، في إطار رؤية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير الموانئ التابعة لها لاستقبال أجيال السفن العملاقة، وتعزيز تنافسيتها.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة تعتبر الثانية التى يستقبلها الرصيف بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره، حيث استقبل السفينة  ORCHID MEDEIRA التى قامت بتفريغ 4028 طن من مادة  الإيثلين بمحطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك، يعد رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد من الأرصفة التي شهدت أعمال تطوير بالتوازى مع الأعمال التي تتم بالموانئ التابعة للهيئة، لتعظيم الاستفادة من موقع هذه الموانئ، فضلاً عن رفع كفائتها.

وبهذا  يصبح ميناء غرب بورسعيد محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع العامة والصب الجاف (الأقماح) الخاصة بالشركة العامة للصوامع والتخزين والصب السائل.

 وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد انتهى من شحن السفينة ENDELO SWAN القادمة من تركيا وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى تركيا.

وأضاف البيان أن الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطا ملحوظا فى حركة السفن وتصدير البضائع العامة الى الأسواق الخارجية فقد استقبلت السفينة INTHIRA NAREE  القادمة من  تركيا بحمولة 36298 طنا، لشحن 60 ألف طن من خام الكلنكر إلى غانا.

كما استقبل الميناء السفينة IBERIAN BULKER القادمة من ميناء الاسكندرية بحمولة 23242 طن لشحن 36 ألف طن أسمنت معبأ إلى أمريكا، وتعتبر هذه السفينة الثانية خلال هذا الأسبوع التى تقوم بشحن أسمنت معبأ إلى أمريكا.

كما وصل الميناء السفينة BR BROTHER القادمة من سوريا بحمولة 5451 طنا، وذلك لشحن 10 ألاف ملح إلى رومانيا حيث تعتبر دول شرق أوروبا المستورد الأول للملح وذلك لإذابة الجليد في فصل الشتاء.

هذا وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن وتسريع عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

إسكندرية أرصفة استفادة أعمال تطوير الاسكندري الأرصفة

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