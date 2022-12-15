«خافي يا فرنسا».. أمريكا الجنوبية تتفوق على القارة العجوز في نهائي كأس العالم «7-3»

بتأهل منتخبي الأرجنتين، وفرنسا إلى المباراة النهائية في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر يتكرر الصدام ما بين منتخب من قارة أمريكا الجنوبية، ومنتخب من قارة أوروبا في المباراة النهائية في نهائيات كأس العالم للمرة الـ11 من أصل 22 دورة أي أن المواجهات بينهم فقط تمثل 50% من إجمالي المباريات النهائية، وهي نسبة كبيرة تجسد بوضوح شديد الصراع المحتدم ما بين القارتين على لقب نهائيات كأس العالم.

أمريكا الجنوبية أمام أوروبا في نهائي كأس العالم

وكانت المباراة النهائية الأولى في نهائيات كأس العالم 1958 في السويد، وتغلب حينها منتخب البرازيل على نظيره السويد بنتيجة كبيرة 5 – 2.

والمباراة النهائية الثانية كانت في نهائيات كأس العالم 1962 في تشيلي، وفازت البرازيل على منتخب تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 3 – 1.

والمباراة النهائية الثالثة كانت في نهائيات كأس العالم 1970 في المكسيك، وتغلبت البرازيل على منتخب إيطاليا بنتيجة عريضة 4 – 1.

والمباراة النهائية الرابعة كانت في نهائيات كأس العالم 1978 في الأرجنتين، وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره هولندا بنتيجة 3 – 1.

والمباراة النهائية الخامسة كانت في نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك، وفازت الأرجنتين على منتخب ألمانيا بنتيجة 3 – 2.

والمباراة النهائية السادسة كانت في نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، وتغلبت ألمانيا على الأرجنتين بهدف نظيف.

والمباراة النهائية السابعة كانت في نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، وفازت البرازيل على إيطاليا بضربات ترجيحية 3 – 2 عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

والمباراة النهائية الثامنة كانت في نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، وتغلب منتخب فرنسا على البرازيل بـ3 أهداف دون رد.

والمباراة النهائية التاسعة كانت في نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وفازت البرازيل على ألمانيا بهدفين دون مقابل.

أما المباراة النهائية العاشرة، فكانت في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، وتغلبت ألمانيا على الأرجنتين بهدف نظيف.

ويتضح من السرد السابق أن منتخبات أمريكا الجنوبية، وهما البرازيل والأرجنتين فقط تفوقت على 5 منتخبات من أوروبا في الفوز بالمباريات النهائية 7 – 3.

والمنتخب الأوروبي الوحيد الذي لم يخسر أمام منتخب من أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية هو فرنسا، وبالمناسبة هي كانت أول مرة تتمكن فيها فرنسا من الوصول إلى المباراة النهائية.

سيطرة لاتينية

والملاحظ أن أول 5 مباريات نهائية جمعت ما بين منتخبين من القارتين شهدت هيمنة تامة من منتخبات أمريكا الجنوبية على نظيرتها الأوروبية إذ لم تنهزم في أي مباراة على يد منتخب أوروبي.

وكانت أول مباراة نهائية فاز فيها منتخب أوروبي على منتخب أمريكي جنوبي في نهائيات كأس العالم 1990.

تاريخ مواجهات الأرجنتين في نهائي كأس العالم

والأرجنتين التي سوف تلعب المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخها في 4 مباريات نهائية سابقة، تغلبت في مباراتين نهائيتين في نهائيات كأس العالم 1978، و1986، وخسرت مثلهما في نهائيات كأس العالم 1990، و2014.

تاريخ مواجهات فرنسا في نهائي كأس العالم

أما فرنسا الطرف الآخر في المباراة النهائية، فقد لعبت المباراة النهائية 3 مرات في السابق، فالمرة الثانية كانت في نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا، وانهزمت على يد إيطاليا بضربات ترجيحية 3 – 5 بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

أما المرة الثالثة، فكانت في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وتغلبت على منتخب كرواتيا بنتيجة 4 – 2.

إذن في المرات الثلاث التي تواجدت فيها فرنسا في المباراة النهائية حصلت على اللقب مرتين، وفقدته مرة.

السؤال الآن : من يحسم المواجهة الـ11 ما بين منتخب أمريكا جنوبي هو الأرجنتين، ومنتخب أوروبي هو فرنسا؟.