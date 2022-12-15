«رفعتم رؤوسنا».. ماذا قالت صحف المغرب بعد الخسارة أمام فرنسا بمونديال 2022؟

سلطت الصحف المغربية الضوء على الخروج المُشرّف لمنتخب أسود الأطلس من دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

وتلقى منتخب المغرب أول هزيمة له في بطولة كأس العالم 2022، بالخسارة أمام منتخب فرنسا بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وبناءً عليه، يأمل المنتخب المغربي في أن يصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتوّج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم 2022، عندما يواجه كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

صحف المغرب تعلّق على خسار أسود الأطلس أمام فرنسا

وكانت البداية مع صحيفة «المنتخب» التي عنونت «دخلتم قلوبنا يا أسود الأطلس»، مُضيفة: "مسيرة المغرب في المونديال توقفت في دور نصف النهائي أمام فرنسا".

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عندما اجتمع باللاعبين مباشرة عقب صافرة النهاية على أرض الملعب، وطالبهم بإبقاء معنوياتهم عالية في ظل تحقيقهم إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية بالوصول للدور نصف النهائي من كأس العالم.

صحيفة «المنتخب»

فيما خرجت صحيفة «البطولة» بعنوان «المنتخب المغربي ينهزم بهدفيْن نظيفيْن أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم»، مُضيفة: "أسوط الأطلس يوّدعون مونديال 2022 أمام بطل العالم".

صحيفة «البطولة»

بينما جاءت صحيفة «هسبريس» بعنوان «الخسارة أمام فرنسا بثنائية تحرم المغرب من المقابلة النهائية».

صحيفة «هسبريس»

واتفقت صحيفة «هسبورت»، بعنوان «المنتخب المغربي ينهزم أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم 2022».

صحيفة «هسبورت»

ولم يختلف موقع «le 360 Sport» عن البقية، حيث جاء بعنوان «المنتخب الوطني يودع المونديال مرفوع الرأس»، مُضيفة: "المغرب تخرج من كأس العالم تحت تصفيقات الجميع بعد الخسارة أمام فرنسا بطل العالم".

موقع «le 360 Sport»

في حين اختار موقع «سبور تايم» عنوان «رغم الإقصاء أمام منتخب فرنسا.. "أسود الأطلس" رفعوا رؤوس المغاربة والعلم المغربي عاليًا»، مُشيرة إلى الخروج المُشرف للمنتخب المغربي من مونديال 2022، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق في البطولة.