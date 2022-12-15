ثورة غضب داخل الأهلي بسبب وكلاء اللاعبين.. ورسالة تحذيرية من عبد الحفيظ

شهدت الساعات الماضية حالـة غضب داخل النادي الأهلي بسبب قيام بعض وكلاء اللاعبين بتسريب أخبار كثيرة عن وجود عروض خارجية للاعبين من أندية خليجية وأوروبية.

وكشف مصدر مسؤول لـ"الدستور" أن أزمة عروض محمد أفشة وحسين الشحات ورامي ربيعة مجرد ورقة ضغط من وكلاء اللاعبين على الإدارة من أجل تعديل عقودهم من الناحية المالية الفترة الحالية التي شهدت توقيع عقود مع الرعاة من أجل وضعهم ضمن (فئة الحملات الإعلانية).

وأضاف المصدر أن غضب إدارة الكرة جاء بسبب بعض العروض الوهمية والضعيفة مالياً لبعض اللاعبين سواء الذين يجلسون على دكة البدلاء مؤخرًا، أو بعض الأسماء التي تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أبلغ جميع اللاعبين بأن النادي غير مهتم بأي أخبار تنشر بشأن العروض وقال لهم حرفيا "اللي عنده عرض يبعته.. وإحنا هنشوف.. لكن الكلام الكثير لن يأتي بثماره والنادي لن يخضع للضغوط من الوكلاء أو غيرهم".