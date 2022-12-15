بتقدير امتياز.. شيماء سلامة تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس

ناقشت الباحثة شيماء سلامة غانم، نائب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز حماية المستهلك، رسالة بحثية تحت عنوان "سيميولوجيا معالجة القضايا المجتمعية بالصحف الإلكترونية المصرية وعلاقتها بإدراك طلاب الجامعات لها"، لنيل درجة الدكتوراه في دراسات الإعلام وثقافة الأطفال، بكلية الدراسات العليا بجامعة عين شمس.

وكانت الرسالة تحت إشراف كل من: الأستاذ الدكتور محمود حسن إسماعيل، أستاذ الإعلام بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة - جامعة عين شمس، والدكتور إسلام فتحى غريب مدرس الإعلام بكلية الإعلام - جامعة فاروس.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور محمود حسن إسماعيل أستاذ الإعلام بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس "رئيسًا ومشرفًا"، والأستاذ الدكتور زكريا إبراهيم الدسوقي أستاذ الإعلام بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس "عضو من الداخل"، والدكتور وجدي زين الدين المدرس بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "عضوًا من الخارج".

وحصلت الباحثة، بعد مناقشة ثرية ومستفيضة مع السادة أعضاء لجنة المناقشة، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، وذلك بمقر جامعة عين شمس صباح الثلاثاء الماضي.