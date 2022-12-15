الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الذهب يتراجع عالميًا مع تأكيد «الفيدرالى الأمريكى» على مسار رفع أسعار الفائدة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بما يقارب 1%، اليوم الخميس بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك  الفيدرالي الأمريكي"،  إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، ليزداد تراجعًا عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة مسجلة 1802.10 دولار.

وقال "باول" أمس الأربعاء، إن "الفيدرالي الأمريكي" سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأمريكي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمنًا باهظًا أكثر إذا لم يكبح المركزي التضخم بقوة.

- تشديد السياسة النقدية يضغط على الذهب

وقال كريستوفر وونج المحلل لدى "أو.سي.بي.سي إف.إكس"، إن تمسك "الفيدرالي الأمريكي" بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على الذهب، وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزمه البنوك المركزية، خاصة المركزي الأمريكي، القيام به من الآن فصاعدًا.
ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة. وزيادة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من الخارج، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.7 بالمئة إلى 23.24 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1903.18 دولار.

وأمس، جرى تداول أسعار الذهب في نطاق ضيق، في الوقت كان يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي"، بشأن السياسة في وقت لاحق اليوم، بعد أن جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع، وأثارت التوقعات بمسار معتدل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب الذهب الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الاونصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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