الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الرقابة الإدارية تحتفل بإطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

تنظم هيئة الرقابة الإدارية احتفالية بمقر الهيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة.

وتأتي الاحتفالية والتي تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، في إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتدعيمًا لرؤيتها في الوصول إلى مجتمـــع يدرك مخاطر الفســـاد ويرفضه ويعلي قيم الشـــفافية والنزاهة من خلال تحديـــد وتقييـــم مخاطر الفســـاد والعمل علـــى الوقاية منـــه ومكافحته واتخاذ كافة الوسائل والإجـــراءات التنفيذية والبرامـــج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك كافـــة فئات المجتمـــع وبالتعاون مـــع الجهات المعنيـــة المحلية والإقليميـــة والدوليـــة تحقيقًا  لرؤية مصر 2030.

وعلى هامش احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وكل من وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية في القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة.

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور مصطفى مدبولي الرقابة الإدارية تحتفل الرقابة الإدارية الشفافية والنزاهة هيئة الرقابة الإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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