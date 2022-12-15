رويترز عن لجنة الصحة الوطنية: الصين تسجل ألفى إصابة جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، الخميس، إن الصين سجلت ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 ديسمبر مقارنة مع 2291 إصابة في اليوم السابق.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فانه وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج سجلت الصين 1944 إصابة محلية جديدة ظهرت عليها أعراض انخفاضاً من 2249 في اليوم السابق.



وتوقفت الصين عن رصد الإصابات بدون أعراض، الأربعاء، مشيرة إلى قلة الفحوصات بين الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مما يصعب رصد الحصيلة الكلية.

إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 649 مليون حالة

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم ارتفعت إلى 649 مليونا و890 ألفا و605 إصابات.



وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و654 ألفا و799 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 99.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35.6 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و84 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ691 ألفا و15 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و658 وفاة.

هونج كونج تخفف الإجراءات الصحية لاحتواء كورونا

أعلنت السلطات في هونج كونج عن تخفيف الإجراءات الصحية المفروضة لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )، وأنها لن تتطلب بعد الآن استخدام تطبيق الهاتف المحمول للتحكم في الدخول إلى معظم الأماكن المغلقة، كما يمكن للأشخاص القادمين من خارج البلاد دخول الحانات والمطاعم بمجرد وصولهم.