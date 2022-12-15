موت مستحق.. الجزء الأول من سلسلة الجريمة لأشهر الكتاب فى شمال أوروبا

صدر حديثا عن دار العربي للنشر والتوزيع رواية "موت مستحق" لـ يورن لير هورست، وترجمها للعربية المترجم محمد سيد.

وتعد الرواية بمثابة الجزء الأول من سلسلة "ألكسندر بليكس و إيما رام" والتي تستعد العربي لنشر الأجزاء التالية منها تباعًا في الوقت الحالي والتي صدر منها أربعة أجزاء حتى الآن.

تعد رواية "موت مستحق" نموذجًا مثاليًا لأدب الجريمة والغموض المتقن الذي يجمع ما بين الإثارة الذهنية ومتعة القارئ، وأيضًا طرح التساؤلات والأفكار حول فلسفة الجريمة والبيئة المحيطة بها وطبيعة المجرم النفسية.

تبدأ الأحداث باختفاء عداءة شهيرة وبطلة الرياضية في ظروف غامضة في اليوم الذي من المقرر أن تعقد فيه حفل توقيع كتاب سيرتها الذاتية "رقم واحد للأبد". تكتشف ذلك الصحفية "إيما رام" عندما تذهب إلى منزل البطلة الرياضية لتجد الباب مفتوحًا ويبدو في الداخل أن هناك آثار صراع دامي حدث في هذا المكان، لترى رقم "واحد" مثبت على شاشة التليفزيون.

يحقق في قضية الاختفاء الضابط "ألكسندر بليكس" والذي ما زال يعاني من آثار قضية قديمة؛ بسببه شكلت فارقًا في العمل الشرطي في النرويج بأكملها. سرعان ما تظهر آثار الضحية المختفية في مواقع مختلفة ويتبعها وقائع شنيعة تقلب المجتمع رأسًا على عقب وتكشف أن الأمر لن يتوقف عند هذه الضحية فحسب.

الكاتب "يورن لير هورست" ولد عام 1970 في مدينة تليمارك بالنرويج، وهو ضابط شرطة سابق. بدأ عمله في الأدب ككاتب جريمة عام 2004. قدمت سلسلة رواياته من بطولة كبير المفتشين "ويليام ويلينج" وهي أكبر السلاسل الروائية التي نشرها نظرة متفحصة وتحليلية حول كيفية التحقيق في القضايا الجنائية والمتورطين بها ومدى تأثيرها عليهم. وتعكس كتبه صورة دقيقة وبسيطة لمجتمعات الشمال في العصر الحالي من الناحية السياسية والاجتماعية. وتلاها سلسلة روايات "ألكسندر بليكس و إيما رام" وتعد روايتنا هذه الجزء الأول منها والتي ترجمت إلى عدة لغات.