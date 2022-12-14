الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سهير جودة: الستات أفضل من الرجال فى قيادة السيارات وفقًا للدراسات

سهير جودة
سهير جودة

تحدثت الإعلامية سهير جودة، عن قيادة المرأة للسيارات مؤكدة أنهن أمهر من الرجال فيها والدراسات أكدت ذلك وليس كما يشاع.

وقالت سهير جودة، خلال حلقة برنامجها "الستات"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "الرجالة بتقول في مصر إنهم بيخافوا من حاجتين، سواقة الستات، وسواقة العربيات الكبيرة في الطرق السريعة". 

الستات الأكثر استقرارًا في اتخاذ القرارات

وأضافت، أن هناك إحصائيات تشير إلى أن الستات هم الأكثر استقرارًا وهدوءًا في اتخاذ القرارات في قيادة السيارات من الرجل، وهم أيضًا الأقل تسرعًا في استعادة السيطرة على السيارة، موضحة: "مينفعش نمشي بالعربية ببطئ في الطريق وكأننا في صالون بيتنا، لا لازم ناخد بالنا ومنعطلش الطريق". 

وأشارت، إلى أن الست قادرة على إدارة الحياة بشكل أفضل من الرجل، وإذا تابعنا ولدًا وبنتًا في مرحلة الجامعة، نجد أن البنت تفكيرها وتخطيطها أفضل من الولد، لأنه تكون لديها القدرة على تنفيذ أكثر من شيء في وقت واحد بنفس الدقة والتركيز، لكن عند قيادة السيارات تجد الأمر مختلفًا.

 وأوضحت: "سبب انتشار أن الست متعرفش تسوق، أن الرجل بدأ في سواقة السيارات بفترة أطول من الست، فبقى عند الرجالة ثقة زايدة، وده ممكن يكون السبب في أنهم بيعملوا حوادث كثيرة، وفكرة أن الست بتسوق أقل من الراجل ده يرجع لفرق الخبرة بينهم، وفي وصمة دايمًا على الست بسبب السواقة، ودي ممكن اللي تخليها معندهاش الثقة والجسارة اللي عند الراجل".

سهير جودة قيادة المرأة للسيارات الرجال الدراسات اتخاذ القرارات إدارة الحياة

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