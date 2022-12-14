طلائع الجيش يتقدم على غزل المحلة بهدفين لهدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش، المقامة على ملعبه، بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف، بالجولة السابعة للدوري الممتاز.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة للغاية، إلا أن الدقيقة الـ11 شهدت احتساب حكم الساحة محمد الغازي، ضربة جزاء لطلائع الجيش، عقب رجوعه لتقنية الفيديو، ترجمها أحمد سمير لهدف، بعد تدخل من محمد جابر مدافع المحلة على أحمد متعب لاعب الطلائع.

وفي الدقيقة الـ37، يحرز إسلام محارب ثاني أهداف الطلائع، من هجمة مرتدة قادها أحمد سمير لزميله بالفريق، الذي سدد الكرة بكل سهولة داخل شباك المحلة.

ومع الدقيقة الـ45+1، يسجل معاذ الحناوي، أول أهداف المحلة، من ضربة ركنية قابلها المدافع برأسية في مرمى عماد سيد حارس الطلائع.

وكان المحلة بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: محمد جابر ومعاذ الحناوي، ومحمد بازوكا ومصطفى العش.

خط الوسط: حميد ماو وأحمد النادري، وإبراهيم الأخميمي وإبراهيم كونيه.

خط الهجوم: جابريل أوروك وأجويرو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: صلاح ريكو ومحمود الشبراوي، وأحمد الشيخ وعمرو شعبان، وإيهاب سمير وكريم مصطفى، وباولن فوافي وعبده يحيى، ومحمد نبيه.

أما تشكيل طلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف كان التالي:

حراسة المرمى: عماد سيد.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سرحان، أحمد زولا.

خط الوسط: كريم طارق، إسلام محارب، أحمد متعب، محمد شريف.

خط الهجوم: خالد قمر، عبدالرحمن شيكا.

ويتواجد على دكة الاحتياطي: "يحيى حامد، أشرف مجدي، علي محمد أحمد، محمد شريف حتحوت، محمد سمير، فارس حاتم، محمد شحاتة، أحمد محمد سالم".

ويقود المباراة تحكيميًا طاقم مكون من محمد الغازي حكمًا للساحة، ويعاونه سيد نافع حكمًا مساعدًا أول، وأحمد زيدان حكمًا مساعدًا ثانيًا، وحسني سلطان حكمًا رابعًا، وعلاء صبري حكم تقنية فيديو، وأحمد لطفي حكم مساعد تقنية فيديو.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، أما طلائع الجيش فيحل عاشرًا برصيد 7 نقاط.