الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«القومى للترجمة» يقدم ‎تخفيضات 40% على إصداراته بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية

القومي للترجمة
القومي للترجمة

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، تخفيضات 40% على جميع إصداراته بمناسبة يوم اللغة العربية، يبدأ غدًا الخميس ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري.

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‎ويقدم المركز عددًا كبيرًا من الإصدارات الحديثة نذكر منها "العقل الاجتماعي" تأليف جين سويلين لافيل ومن ترجمة أحمد زايد، "في أثر الملوك والغزاة" من تأليف ليزا كوبر ومن ترجمة مجدي عبدالمجيد خاطر، "شهود على نهاية عصر" من تأليف شتيفان جوت ومن ترجمة أيمن أشرف، "مشاعر تصنع تاريخًا: تأثير العواطف الجمعية من هتلر إلى أوباما" من تأليف لوك شومبي وإلكه إندرت ومن ترجمة علا عادل، "فضاءات العنف: النظم الاجتماعية في حالة الاستثناء" من تحرير يورج بابيروفسكي وجابريلا ميتسلر ومن ترجمة محمد صفار، "الڤوري: السوبر مافيا الروسية" من تأليف مارك جاليوتي ومن ترجمة هشام ممدوح طه، "أخناتون: وهم التوحيد" من تأليف فرانتس ماشيفسكي ومن ترجمة أيمن أشرف.

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كما صدرت أيضًا الطبعة الثانية من "تجارة مكة وظهور الإسلام" تأليف باتريشيا كرون ومن تقديم وترجمة آمال الروبي ومراجعة محمد إبراهيم بكر، ومن سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين "الصوفية والطقوس والحداثة في مصر: الأداء اللغوي استراتيجية التأقلم" من تأليف مايكل أرون فؤيشكوف وترجمة السيد جاد، "فهم العلاقات الدولية" من تأليف كريس براون وكريستين إنلي ومن ترجمة محمد محمود العشماوي، ومن ترجمة بدر الرفاعي صدرت الطبعة العربية من كتاب "مواجهة الفاشية في مصر: الديكتاتورية مقابل الديمقراطية في الثلاثينات" تأليف إسرائيل جرشوني وجيمس جانكوفسكي، "حضارة مصر القديمة" من تأليف مارك فان دي ميروب ومن ترجمة علاء الدين عبدالمحسن شاهين ومن مراجعة محمد إبراهيم بكر، "إيزيس أم الآلهة" من تأليف فرانسواز دونون ومن ترجمة عبلة عبدالرازق ومراجعة خالد غريب، "نظرية المعرفة" تأليف إرنست سوسا ومن ترجمة ودراسة صلاح إسماعيل، و"في دائرة الضوء: مجموعات الآثار المصرية في متاحف صربيا" من ترجمة علاء شاهين.

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المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي القومي للترجمة يوم اللغة العربية اليوم العالمي للغة العربية اصدارات المركز القومي للترجمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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