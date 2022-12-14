الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية»: التحالف الدولى يدرب القوات العراقية لدحر فلول داعش

التحالف الدولي
التحالف الدولي

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة العراقية بغداد، هبة التميمي، إنه تم تدريب القوات العراقية من قبل التحالف الدولي لملاحقة الفلول في جميع أنحاء العراق.

وأكدت التميمي، أن ذلك التدريب جاء تزامنا مع ذكر النصر على فلول داعش الإرهابية، وهذا التحالف بين القوات المسلحة والتحالف الدولي يفيد الجيش العراقي من حيث التدريب والتطوير القتالي في ذلك التوقيت الهام للغاية في تاريخ العراق.

وأوضحت أن المواطن العراقي مسؤول مع الحكومة العراقية في ملاحقة عناصر تنظيم وفلول تنظيم داعش الإرهابية، وحتى في الفترات الماضية كان للمواطن العراقي دور مهم للغاية في دحر هذا التنظيم بمساعدة القوات العسكرية، خاصة أن الجيش يلاحق هذا التنظيم الإرهابي وما زال يلاحقه حتى الآن.

وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم، لقائد القيادة المركزية الأمريكية، أهمية استمرار العمل المشترك، لافتا إلى أن القوات العراقية مصممة على مواصلة العمل لتثبيت الاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، استقبل اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له"، مبيناً أن "اللقاء حضره قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلن، فضلاً عن السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانسكي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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