5 تعليمات جديدة للناشرين المشاركين بمعرض الكتاب.. اعرف التفاصيل

كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عدة تعليمات جديدة للناشرين؛ وذلك في ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضح الاتحاد في بيان له: بالإشارة إلى الإعداد والتجهيز لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54 نتشرف بالإحاطة بأنه ورد إلينا خطاب الهيئة المصرية العامة للكتاب والمتضمن طلب إخطار المشاركين بالآتى:



1- لن يقبل توكيل دار نشر من دولة غير ممثلة أو متواجدة بالمعرض.

2- إصدارات النشر المشترك المعروضة فى الأجنحة تكون بين الدور المشتركة فعلياً فى المعرض فقط.

3- ضرورة رفع التوكيلات على حساب الناشر بمنصة المعرض.

4- ضرورة رفع إيصال السداد أو التحويل البنكى على خانة المدفوعات بحساب الدار بمنصة المعرض.

5- سيتم مخاطبة الجهات المعنية لعدم دخول أى شحنات واردة من دول غير مشاركة في المعرض.

من المقرر أن تنطلق الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، بجانب قطاعات وزارة الثقافة المصرية، كالهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمركز القومي للترجمة، وغيرها.

وأكدت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اختيار المملكة الأردنية كضيف شرف الدورة الـ54، وأسفرت اجتماعات اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تترأسها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، عن اختيار المبدع الراحل صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض في دورته 54، كما وقع الاختيار على كاتب الأطفال كامل كيلاني ليكون شخصية لمعرض الطفل بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم العربى.

كما تقرر أن يكون المحور الرئيسي لفعاليات الدورة المقبلة هو "الثقافة وبناء الوعي"، وتستمر لجان المعرض فى الانعقاد المستمر من أجل وضع الخطة الكاملة لفعاليات وأنشطة المعرض المختلفة.

ودعما لدور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك فى معرض الكتاب 2023؛ كشف اتحاد الناشرين المصريين عن أنه تم الحصول على جناح مجمع باسم الاتحاد لتجميع أكبر عدد من دور النشر الصغيرة للاشتراك فى المعرض تيسيرا لهم على عرض إنتاجهم بالمعرض (نشر عام وليس أطفال)، وسيتم توزيع سداد قيمة الجناح على المشاركين فيه.