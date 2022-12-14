تفاصيل الإفراج عن 64 أوكرانيا وأمريكي واحد في تبادل أسرى مع روسيا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن 64 أوكرانيًا وأمريكي واحد، اليوم الأربعاء، في تبادل أسرى بين كييف وموسكو.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري ييرماك على تليجرام: إن "64 جنديًا من القوات المسلّحة الأوكرانية، الذين قاتلوا في منطقتَي دونيتسك ولوجانسك خصوصًا (...) يعودون إلى وطنهم"، مشيرا إلى أن أمريكيًا واحدًا "أُفرج عنه أيضًا" في العملية.

وكانت أجرت أوكرانيا وروسيا الثلاثاء الماضي، عملية تبادل أسرى؛ تضمنت إطلاق سراح 60 أسيرًا لكل جانب.