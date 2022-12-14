الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل الإفراج عن 64 أوكرانيا وأمريكي واحد في تبادل أسرى مع روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن 64 أوكرانيًا وأمريكي واحد، اليوم الأربعاء، في تبادل أسرى بين كييف وموسكو.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري ييرماك على تليجرام: إن "64 جنديًا من القوات المسلّحة الأوكرانية، الذين قاتلوا في منطقتَي دونيتسك ولوجانسك خصوصًا (...) يعودون إلى وطنهم"، مشيرا إلى أن أمريكيًا واحدًا "أُفرج عنه أيضًا" في العملية.

وكانت أجرت أوكرانيا وروسيا الثلاثاء الماضي، عملية تبادل أسرى؛ تضمنت إطلاق سراح 60 أسيرًا لكل جانب.

 

الرئاسة الأوكرانية صفقة تبادل أسرى 64 أوكرانيا أمريكي واحد روسيا

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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