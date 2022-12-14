محافظ مطروح يفتتح محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحى بالكيلو 7

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، محطة الرفع الرئيسية والفرعية بالكيلو ٧، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح (المرحلة الثالثة) وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة الذكري الـ ١٠٧ لمعركة وادي ماجد.

واستمع اللواء خالد شعيب إلى شرح عن المحطة الجديدة من المهندس أحمد نصر، مشيدًا بالمحطة الرئيسية والفرعية الجديدة والتي تعد ضمن مشروع الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح (المرحلة الثالثة).

وتعمل محطة رفع الكيلو ٧ بطاقة استيعابية ٩٠ ألف متر مكعب في اليوم وبطاقة قصوى ١٨٠ ألف متر مكعب في اليوم، ومكونة من عنبر تشغيل يحتوى على بيارة خاصة بتجميع الصرف الصحي وعدد ٨ طلمبات رفع تصرف ٢٦٠ لتر / ثانية برافع ٦٥ متر ولوحة تشغيل رئيسية MDB، وكذلك مبنى وحدات التوليد ويحتوي على ٢ مولد قدرة ١.٣ ميجا و٢ خزان وقود شهري و٢ خزان وقود يومي، ومبنى محولات يحتوي على ٤ محولات، وكذلك غرفة موزعات كهربائية.

محطة الرفع الفرعية كـ 7\1 بطاقة ٤٣٠٠٠ متر مكعب/ يوم والطاقة القصوى ۱۰۸۰۰۰ متر مكعب/ يوم وبطاقة قصوى مستقبلية ۱۲۹٠٠٠ متر مكعب/ يوم، حيث تتكون المحطة من عنبر التشغيل ويحتوي على البيارة الخاصة بتجميع مياه الصرف الصحي.

ويحتوي ميني وحدات التوليد على عدد (۱) مولد قدرة ٦٠٠ ك.ف، عدد (۱) خزان وقود شهري، كما يحتوي مبني المحولات على (۲) محولات (1) محول عامل و۱ محول احتیاطي.

وتبلغ تكلفة المحطة للأعمال المدنية ١٤ مليون جنيه، وتكلفة المحطة للأعمال الكهروميكانيكية ٢٠ مليون جنيه، وتكلفة أعمال خط الطرد ١٧ مليون جنيه، وتكلفة أعمال شبكات الانحدار ٦٠ مليون جنيه، وإجمالي تكلفة الأعمال بالمحطة ۱۱۱ مليون جنيه.