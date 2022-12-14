الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحى بالكيلو 7

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، محطة الرفع الرئيسية والفرعية بالكيلو ٧، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح (المرحلة الثالثة) وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة الذكري الـ ١٠٧ لمعركة وادي ماجد. 

IMG-20221214-WA0036

واستمع اللواء خالد شعيب إلى شرح عن المحطة الجديدة من المهندس أحمد نصر، مشيدًا بالمحطة الرئيسية والفرعية الجديدة والتي تعد ضمن مشروع الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح (المرحلة الثالثة).

IMG-20221214-WA0035

وتعمل محطة رفع الكيلو ٧ بطاقة استيعابية ٩٠ ألف متر مكعب في اليوم وبطاقة قصوى ١٨٠ ألف متر مكعب في اليوم، ومكونة من عنبر تشغيل يحتوى على بيارة خاصة بتجميع الصرف الصحي وعدد ٨ طلمبات رفع تصرف ٢٦٠ لتر / ثانية برافع ٦٥ متر ولوحة تشغيل رئيسية MDB، وكذلك مبنى وحدات التوليد ويحتوي على ٢ مولد قدرة ١.٣ ميجا و٢ خزان وقود شهري و٢ خزان وقود يومي، ومبنى محولات يحتوي على ٤ محولات، وكذلك غرفة موزعات كهربائية.

IMG-20221214-WA0034

محطة الرفع الفرعية كـ 7\1  بطاقة ٤٣٠٠٠ متر مكعب/ يوم والطاقة القصوى ۱۰۸۰۰۰ متر مكعب/ يوم وبطاقة قصوى مستقبلية ۱۲۹٠٠٠ متر مكعب/ يوم، حيث تتكون المحطة من عنبر التشغيل ويحتوي على البيارة الخاصة بتجميع مياه الصرف الصحي. 

IMG-20221214-WA0031

ويحتوي ميني وحدات التوليد على عدد (۱) مولد قدرة ٦٠٠ ك.ف، عدد (۱) خزان وقود شهري، كما يحتوي مبني المحولات على (۲) محولات (1) محول عامل  و۱ محول احتیاطي. 

IMG-20221214-WA0032

وتبلغ تكلفة المحطة للأعمال المدنية ١٤ مليون جنيه، وتكلفة المحطة للأعمال الكهروميكانيكية ٢٠ مليون جنيه، وتكلفة أعمال خط الطرد  ١٧ مليون جنيه، وتكلفة أعمال شبكات الانحدار ٦٠ مليون جنيه، وإجمالي تكلفة الأعمال بالمحطة ۱۱۱ مليون جنيه.

IMG-20221214-WA0025
IMG-20221214-WA0024
IMG-20221214-WA0026
IMG-20221214-WA0027
IMG-20221214-WA0028
IMG-20221214-WA0029
IMG-20221214-WA0030
IMG-20221214-WA0033
العيد القومي للمحافظة محافظ مطروح مشروع الصرف الصحي مدينه مرسي مطروح مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

ضبط عامل قتل شخصًا بسبب خلافات مالية في قنا

حملة مكبرة للتفتيش على المخابز فى كفرالشيخ

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 500 قرص مخدر في المرج

ضمن «ابدأ».. إنشاء أول مصنع لـ«صمام أمان الغاز» فى مصر بـ7.6 مليون دولار

تقرير: إفريقيا يمكنه جمع 6 مليارات دولار سنويا من أسواق الكربون الطوعية

وزير التعليم العالي يناقش مع الوكالة الأمريكية للتنمية مبادرة المعلم المتميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

سليمان باشا... هل تعرفه؟

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة