بالتزامن مع مبادرة المتحدة «أخلاقنا الجميلة».. كيف تتخطى النكسة المهنية؟

قد يكون التقاعس عن الحصول على ترقية بعد أن أعطيت وظيفتك كل ما لديك، أو ارتكاب خطأ في العمل يبدو أنه مبالغ فيه أمرًا مدمرًا.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة كيف تتعامل مع هذه النكسة المهنية.

إذا واجهت انتكاسة في العمل فمن الطبيعي أن تشعر بالإحباط، يكنك حتى التشكيك في قدرتك أو ما إذا كان الدور الذي تقوم به مناسبًا لك.

عندما يحدث هذا من المهم اعتبار ذلك فرصة للتعلم والنظر في الصورة الأكبر والعودة أقوى.

القدرة على العودة إلى العمل لتحويل عقلك نحو إيجابيات الموقف هي مهارة ذات قيمة عالية، ويمكن أن تكون طريقة رائعة لتحسين مرونتك في المستقبل.

لذا إليك بعض النصائح المفيدة لتخطي هذه النكسة المهنية غير المتوقعة مهما كانت.

التواصل والتواصل

إذا أثرت عليك انتكاسة في العمل، فمن الجدير إجراء محادثة مفتوحة وشفافة مع مديرك للتحدث عما حدث وكيف تشعر.

من المهم أن تتذكر أن المدير الجيد سيكون موجودًا للمساعدة في رعاية موهبتك بالإضافة إلى منحك توجيهًا قويًا، سيرغب أي مدير جيد في مساعدتك على تجاوزه والشعور بالثقة والسعادة في دورك.

كن واقعيًا

غالبًا ما تكون الأهداف المهنية معالم كبيرة، مثل الذهاب إلى تلك الترقية أو كسب هذه الزيادة في الراتب، وغالبًا ما تريدها بشدة لأنها لا تأتي بسهولة.

اعتمد على مجتمعك

قد تشعر أحيانًا أنك الشخص الوحيد الذي يكافح في العمل، لكنك لست وحدك.

من المحتمل أن يكون العديد من زملائك والمجتمع المهني قد مروا بشيء مماثل.

اعتمد على من حولك، أو إذا لم تكن مرتاحًا لمناقشته شخصيًا، فانتقل إلى شبكة LinkedIn الموسعة لمساعدتك في التنقل في المواقف الصعبة.

قد يشاركون النصائح حول تجربة مماثلة أو يمدون يد العون سواء كانت نصيحة أو دعمًا، حاول التعامل مع هذا الموقف باعتباره فرصة للتعلم.

بدلاً من النظر إلى الانتكاسة على أنها سلبية تمامًا، استخدم هذا الوقت لتحسين مهاراتك والنظر في كيفية تحسين نفسك.