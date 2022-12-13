أخلاقنا الجميلة.. 10 نصائح للتعامل مع البيبي خلال السبوع

عند زيارة مولود جديد هناك بعض القواعد الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار للمساعدة في أن تكون الزيارة متعة مرحب بها.

وعلما بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، إليك ما يجب معرفته قبل زيارة مولود جديد (وماما جديدة) حسبما اوضح موقع mother.ly.

1. تذكر أن الأمر يتعلق بهم وليس أنت

إن رغبتك في زيارة أم جديدة وطفلها خرجت من الحب الكامل والمطلق بالنسبة لهما، لكن في بعض الأحيان نشعر بالحماس الشديد لمقابلة الطفل، إلا أنك حتى لو كنت هناك لزيارة مولود جديد، تأكد من أن الزيارة تركز عليه، ولا يجب عليها الترفيه عنك أو خدمتك أثناء الزيارة.

اسألها عن أفضل وقت للزيارة، وربما الأهم من ذلك، أن تتفهم ما إذا كانت تقول إنها لا تريد أن تتم زيارتها في الوقت الحالي.

2. لا تنزعج

هي تحبك، إنها تقدر عرضك لزيارتها، إنها تفعل ذلك حقًا. لكنها قد لا تكون مستعدة للزيارة، لذلك أخبرها قبل أن تقول ذلك أنك تفهم تمامًا ما إذا كانت غير مستعدة للزيارة بعد وأنك لن تتعرض للإهانة، وإذا قالت إنها ليست كذلك، فحاول أن تقول "لقد فهمت الأمر تمامًا.

كل امرأة وولادة مختلفة تمامًا، وسوف تتوق بعض النساء إلى التفاعلات الاجتماعية، بينما يدخل البعض الآخر في وضع السبات، إنها بحاجة إلى دعمك لتعرف أن كل ما تريده على ما يرام، من خلال القيام بذلك، فإنك تضع سابقة أنه يُسمح لها وتشجعها على رعاية نفسها كأم، وهذه هدية لا تقدر بثمن.

3. اتصل أولاً

اتصل بها سريعًا أو أرسل رسالة نصية لإعلامها بأنك في طريقك، حتى عندما تحدد موعد الزيارة مسبقًا، فقد تكون في منتصف غفوة أو ترضع الطفل، وستقدر حقًا الإشعار المسبق.

4. انتبه جيدًا للجراثيم عند زيارة المولود الجديد

ربما تكون قلقة للغاية بشأن الجراثيم في الوقت الحالي معظم الأمهات الجدد، خاصة أنه لا تزال أجهزة المناعة لدى الأطفال حديثي الولادة في طور النمو وهم ليسوا من كبار السن بما يكفي لتلقي العديد من اللقاحات الروتينية في مرحلة الطفولة، لذلك حتى العدوى الصغيرة يمكن أن تتحول إلى مشكلة.

لا تزور مولودًا جديدًا إذا كنت مريضًا أو كنت بالقرب من أشخاص مرضى، ولا تحضر أطفالك، حتى لو لم يكونوا مرضى، إلا إذا قالت تحديدًا أنه لا بأس، حيث إن الأطفال هم من ناقلات الجراثيم الصغيرة وقد تجعلها تشعر بالقلق لوجودهم هناك، على الرغم من أنها تحب أطفالك.

اغسل يديك عند وصولك قبل أن تطلب منك ذلك، فقد تشعر ببعض الإحراج عندما تضطر إلى القول "هل يمكنك غسل يديك؟" بدلاً من ذلك، في اللحظة التي يفتح فيها الباب، قل ، "مرحبً، إنه من الجيد رؤيتك، ولكن قبل أن أقترب منك، هل يمكنك إخباري أين يجب أن أذهب وأغسل يدي؟"

تذكر أن تتجنب إغراء المولود الصغير ولا تقبل الطفل

البس قناعا، إلى جانب التأكد من أنك على اطلاع دائم على معززاتك ولقاح الإنفلونزا، وفكر في ارتداء قناع وجه لحماية الطفل الجديد من أي أمراض، ويمكن أن يوفر اتخاذ هذه الخطوات الوقائية بنفسك حماية إضافية لأولئك الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر، حيث تعتبر الأمهات الحوامل والأطفال حديثًا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

5. إحضار الطعام

إذا لم تكن طاهياً، ففكر في بطاقة هدايا لمطعم محلي يقدم خدمة توصيل الطعام أو خدمة توصيل الطعام، وقدمها، ستكون الهدية مرحب بها.

6. كن مفيدًا

تأكد من أنها تريد المساعدة، لا أن تعتقد أنها تريدها، وإليك بعض الأفكار:

اعرض عليه حمل الطفل حتى تتمكن من أخذ قيلولة أو الاستحمام، واطلب منها قائمة تسوق يمكنك الحصول عليها مسبقًا وقم المشي مع كلبها والعب مع الأخ الأكبر.

اعرض تنظيف شيء ما دون الإشارة إلى أنه فوضوي، فحاول أن تقول "هل هناك أي شيء تحتاج إلى القيام به ويضغط عليك تمامًا؟ أود أن أخفف بعض التوتر عنك".

7. كن مدروسًا مع الأسئلة التي تطرحها

مرة أخرى، أنت حسن النية، ولكن قد تكون الأمهات الجدد حساسات وقد يرون أن الأسئلة التي تطرحها حكمية دون أن تدرك ذلك.

بدلًا من قول "هل ترضعين؟" جرب "يبدو بصحة جيدة"

بدلا من "هل ينام في الليل بعد؟" جرب "أتذكر كم كنت متعبة بعد الولادة، اسمحوا لي أن أعرف إذا كنت تريد أن تأخذ قيلولة".

بدلاً من "هل حصلت على حقنة الإيبيدورال؟ جرب، "هل ترغب في التحدث عن ولادتك على الإطلاق؟"

بدلاً من هل أنت مغرم جدًا بالمولود؟" جرب ، "كيف حالك؟"

هذا الأخير مهم حقًا عند زيارة المولود الجديد، فليس كل الأمهات يقعن في حب أطفالهن على الفور، وقد يعانين بصمت من اكتئاب أو قلق ما بعد الولادة، مما قد يغير علاقتها بطفلها، فالأسئلة التي تفترض أن كل شيء على ما يرام قد تجعلها تشعر بالذنب والحزن.

بدلاً من ذلك، اسألها بقلق حقيقي عما تشعر به، ودعها تعرف أنك شخص آمن يمكنك القدوم إليه إذا احتاجت إلى دعم. إذا أخبرك أنها مكتئبة، فحثها على الحصول على رعاية الصحة العقلية على الفور.

8. لا تعلق على بيتها أو جسدها

إلى حد كبير، فإن آخر شيء تريد التعامل معه الآن هو أن تكون واعية لوجود منزل فوضوي أو تسريب الثديين، لذلك لا تقول أشياء سلبية، بل قل يمكنك "حضانة الطفل رائعة للغاية" أو "أنتي متوهجة تمامًا وجميلة."

9. لا تعلق على اختياراتها الأبوية

ليس هذا هو الوقت المناسب لتقديم المشورة غير المرغوب فيها، بغض النظر عن مدى معرفتك، وقرارات مثل كيفية إطعام طفلها، وما إذا كان ابنها مختونًا أم لا، وقرارها بالعودة إلى العمل أو البقاء في المنزل، فكل هذا أمر شخصي للغاية وربما يأتي مع الشك، بغض النظر عن القرار الذي اتخذته.

إذا سألتك، فتحدث عن هذه الأشياء (برفق)، وإذا لم يكن كذلك، من فضلك لا تذكر ذلك.

10. انهي الزيارة سريعا

ستحب رؤيتك، لكن من المهم حقًا ألا تبالغ في الترحيب بك، إنها بحاجة إلى النوم أو الارتباط بطفلها، لذلك امنحها هذه الفرصة.