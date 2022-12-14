كيف تتأكد من حماية حيوانك الأليف في فصل الشتاء؟

الطقس فى الخارج مخيف، ومع تطلع كثيرون إلى تقليص فواتير الطاقة، فإن الطقس في الداخل ليس أفضل بكثير.

بطبيعة الحال، كان هناك كثير من الاهتمام للحفاظ على دفء الناس هذا الشتاء، مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع فواتير الطاقة.

لكن من المهم ألا ننسى حيواناتنا الأليفة مع حلول فصل الشتاء، كما تقول جانين بيمبرثي أخصائية سلوك الكلاب ومديرة التدريب لموقع مترو : "مع ازدياد برودة الطقس، من المهم أن نفعل ما في وسعنا لحيواناتنا الأليفة لحمايتها ضد البرد هذا الشتاء.

وهناك نصائح لخبراء الحيوانات للمساعدة في ضمان الحفاظ عليها آمنة ودافئة في هذا الطقس البارد.



تخبرنا كلير ستالارد، عالمة سلوك الحيوان في مؤسسة Blue Cross الخيرية للحيوانات الأليفة: "لن تكافح معظم الكلاب الصحية في الداخل دون تدفئتها، ولكن بالنسبة للكلاب الأكبر سنًا (خاصة تلك التي تعاني من مشاكل في المفاصل) والكلاب ذات المعاطف الرقيقة، سوف تساعدك أيضًا البطانيات والألحفة التي يمكن حملها على تدفئتهم.

تعد القطط الصحية رائعة في تنظيم درجة حرارتها عادةً، ولكن يمكنك أيضًا الحصول على وسادات حرارية آمنة للحيوانات الأليفة يمكن وضعها في الميكروويفوهي فكرة جيدة لأنها تظل دافئة لساعات.

القطط يجب أن تتمتع دائمًا بإمكانية الوصول إلى منطقة داخلية دافئة، ويجب أن تكون منطقة النوم المفضلة لحيوانك الأليف جافة ودافئة ومحمية من أي مسودات، كما تنصح الجمعية الخيرية بعدم إبقاء الكلاب بالخارج في أي طقس.

إذا حصلت على معطف لكلبك، فتأكد من أنه لا يزال بإمكانه التحرك بشكل مريح فيه، وأنه لا يزال يتصرف بشكل طبيعي فيه، والقيام بأشياء مثل الذهاب إلى المرحاض كالمعتاد.

وبالطبع إذا جاء حيوانك الأليف من الخارج أو كان باردا فتأكد من تجفيفه تمامًا في أسرع وقت ممكن.

توصي باترسي بفحص كفوفهم وبين أصابع قدمهم أيضًا للتأكد من عدم وجود ملح أو حبيبات من الطرق العالقة عليهم.

إذا كانوا يفضلون عدم الخروج فلا تجبرهم، بدلاً من ذلك سيساعد اللعب معهم في الداخل على منحهم بعض التمارين وتسخينهم.

تشير المؤسسة الخيرية أيضًا إلى أنه ، تمامًا كما هو الحال في الطقس الحار، يجب ألا تترك حيواناتك الأليفة في السيارة دون مراقبة، في الشتاء يمكن أن تنخفض درجات الحرارة في المركبات بسرعة كبيرة، مما قد يكون خطيرًا.