الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قائمة بأغنى 10 حيوانات أليفة في العالم

أغنى الحيوانات في
أغنى الحيوانات في العالم

Choupette و Doug the Pug و Nala Cat هي بعض الحيوانات الأليفة الأكثر شهرة في العالم ولكن أي منها يسود عندما يتعلق الأمر بالثروة؟.

كشفت قائمة أنشأتها مدونة All About Cats باستخدام البيانات الاجتماعية وأرباح انستجرام عن الحيوانات الأليفة الأكثر ربحًا والأكثر تأثيرًا.

تقدر قيمة Gunther VI وهو راعي ألماني مملوك لشركة Gunther Corporation، بحوالي 500 مليون دولار، وذلك بفضل الميراث والاستثمارات.

ورث الكلب المدلل ثروته من الكونتيسة الألمانية كارلوتا ليبنشتاين، التي توفيت عام 1992 وترك 80 مليون دولار لجده غونثر الثالث، على مر السنين  تم استخدام هذه الأموال في الاستثمارات في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تراكم الثروة.

ويتبعه أوليفيا بنسون أفضل صديق ورفيق لنجم البوب ​​تايلور سويفت، حيث ظهرت في مقاطع الفيديو الموسيقية وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بسويفت تقدر القيمة الصافية للقطة بـ 97 مليون دولار.

في المرتبة الرابعة هناك كل من سادي صني، لورين، ليلى، ولوك، كلاب أوبرا وينفري الأليفة ولكل منهم صندوق ائتماني خاص به ومن المقرر أن يرثوا 30 مليون دولار عندما تموت أوبرا.


Jiffpom  وهو أيضًا الحيوان الأليف الأكثر نفوذاً، مع 9.8 مليون متابع على Instagram، تبلغ قيمة كلب صغير طويل الشعر 25 مليون دولار، لديه رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وظهر أيضًا في الفيديو الموسيقي لكاتي بيري لـ Dark Horse.

 

أغنى 10 حيوانات أليفة في العالم وفقا لموقع “ذا ناشونال”:
غونثر السادس 500 مليون دولار
نالا كات 100 مليون دولار
أوليفيا بنسون  97 مليون دولار
سادي، صني، لورين، ليلى ولوك 30 مليون دولار
جيفبوم  25 مليون دولار

Choupette 13 مليون دولار
بونتياك  5 ملايين دولار
دوج الصلصال  1.5 مليون دولار
تاكر بودزين 1.5 مليون دولار
ماروتارو 1.5 مليون دولار

حيوانات أغنى حيوانات كلب اوبرا وينفرى تايلور سويفت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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