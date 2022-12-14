الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 13.4% ارتفاعًا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا خلال أول 9 أشهر من 2022

التبادل التجاري بين
التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 7.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.4%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 1.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.7%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 5.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل  4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من  عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 9 أشهر من  عام 2022 

1. ملابس بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها  بقيمة 136.5 مليون دولار.

3. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 117.4 مليون دولار.

4. محضرات خضر بقيمة 83 مليون دولار.

5. زجاج ومصنوعاته بقيمة 68.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 9 أشهر من  عام 2022

1. بذور ونباتات طبية بقيمة 1.9 مليار دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 326.2 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة آلية  بقيمة 293.1 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 267 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليار دولار خلال العام المالي   2020 / 2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 40.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.

وسجل عدد سكان مصر 104.3 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 334.8 مليون نسمة عام 2022. 

وبلغ عـدد المصـريين الموجودين بدولة أمريكا طبقــا لتقـديـرات البعثة 1.5 مليون مصري حتى نهاية 2021.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التبادل التجاري الولايات المتحدة الامريكية الصادرات المصرية الاستثمارات الامريكية تحويلات المصريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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