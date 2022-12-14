الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الليبية تطالب بإطلاق سراح ضابط المخابرات الليبي السابق المتهم بتفجير لوكربي 

باشاغا
باشاغا

دعا رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح ضابط المخابرات الليبي السابق المتهم بصنع القنبلة التي أسقطت رحلة بان أمريكان 103 فوق لوكربي، أسكتلندا، في عام 1988، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، بعد أن ظهر في الحجز الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت السلطات الأمريكية إن أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي اعتقل وسيحاكم في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يوم الإثنين الماضي مثل أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة، حيث وجهت إليه تهمة ارتكاب عمل من أعمال الإرهاب الدولي.

وقال فتحي باشاغا، لقناة تلفزيونية ليبية محلية أثناء مغادرته اجتماع البرلمان: "سؤالي الموجه إلى الإدارة الأمريكية هو كيف.. وصل إلى واشنطن". ما نعتقد أنه اختطف ، بالطبع، هذا خارج الإطار القانوني والقضائي والشرعي ، وهذا شيء أرفضه ولا أعترف به. على الاطلاق."

وتشير تعليقات باشاغا إلى أن حكومة رئيس الوزراء  المنتهية ولايته عبد الحميد دبيبة ، ومقرها طرابلس ، كانت متواطئة إلى حد ما في عملية انتزاع مسعود.

وأعلنت السلطات الأمريكية في ديسمبر 2020 عن توجيه اتهامات لمسعود، الذي كان محتجزًا في ليبيا في ذلك الوقت. على الرغم من أنه ثالث مسؤول مخابرات ليبي متهم في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالهجوم، إلا أنه أول من يمثل أمام محكمة أمريكية لمحاكمته.
وانفجرت رحلة "بان آم" المتجهة إلى نيويورك فوق لوكربي بعد أقل من ساعة من إقلاعها من لندن في 21 ديسمبر 1988. وقتل مواطنون من 21 دولة مختلفة، من بين 190 أمريكيًا كانوا على متن الطائرة ، حيث كان 35 طالبًا من جامعة سيراكيوز يسافرون إلى بلادهم لقضاء عيد الميلاد بعد فصل دراسي في الخارج.

لم يذكر المسؤولون الأمريكيون كيف وصل مسعود إلى حجز الولايات المتحدة ، لكن في أواخر الشهر الماضي ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية أن مسعود قد اختطف على يد مسلحين في 16 نوفمبر من مقر إقامته في طرابلس.

وأشارت تلك التقارير إلى بيان عائلي اتهم سلطات طرابلس بالتزام الصمت حيال الاختطاف، لا يزال من غير الواضح تحت أي ظروف تم إطلاق سراح مسعود من السجن منذ إعلان عام 2020.

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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