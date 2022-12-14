تقرير صينى: موقع مصر الاستراتيجي محور اتصالات دولى يربط بين الشرق والغرب

أبرزت وكالة "شينخوا" الصينية اتفاق مصر واليونان على بناء كابل اتصالات بحري في البحر المتوسط، وقالت إنه يعزز موقع مصر الاستراتيجي كمحور اتصالات دولي يربط بين الشرق والغرب

وأشارت الوكالة الي بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر واليونان اتفقتا على بناء كابل اتصالات بحري في البحر المتوسط ​​يربط بين البلدين.

وقالت الوزارة إن اتفاق التعاون تم توقيعه بين خدمة الاتصالات المصرية ومشغل الكابلات البحرية المصرية للاتصالات وشركة بناء الشبكة اليونانية Grid Telecom ، مضيفة أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع استراتيجية شركة النقل المصرية لزيادة نقاط دخولها إلى أوروبا من خلال توفير بوابة شرقية عبر اليونان.

وسيربط النظام الجديد تحت سطح البحر بورسعيد في مصر وجزيرة كريت اليونانية ، "مما يجعله أقصر طريق (اتصالات) متوسطي بين مصر وأوروبا ، مع أدنى زمن انتقال" ، وفقًا للبيان.

ولفتت إلى أن "الصفقة ستعزز موقع مصر الاستراتيجي كمحور اتصالات دولي يربط بين الشرق والغرب".

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية الشركة المصرية للاتصالات واستراتيجيتها التوسعية لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع رقعة شبكتها الدولية وتعدد نقاط الوصول إلى أوروبا عن طريق فتح بوابة شرقية لأوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء نظام كابل بحري بين مصر واليونان ليربط مدينة بورسعيد بجزيرة كريت اليونانية. ويعد الكابل الجديد من أقصر المسارات لنقل البيانات إلى منطقة البلقان في شرق أوروبا ومنها إلى وجهات أخرى في غرب أوروبا، بما يساهم في تعزيز وضع مصر الاستراتيجي كمركز عالمي لخدمات الاتصالات ومرور البيانات بين الشرق والغرب.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت قد وقّعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "جريد تيليكوم" مهدت الطريق لبحث السبل المتنوعة لتعزيز الربط بين مصر واليونان عبر ربط كابلات الألياف الضوئية الحالية والمستقبلية. وتبع ذلك توقيع اتفاقية تعاون مشترك للاستثمار في إنشاء هذا الكابل البحري والحصول على سعات دولية كبيرة بين مصر واليونان، والتوسع للربط بالدول المجاورة.