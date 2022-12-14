ضبط متهمين بالتشاجر في قنا

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيسبوك، بشأن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بمحافظة قنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 ديسمبر نشبت مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص - مقيمين ببندر قنا)، طرف ثان (6 طلاب مستأجرين إحدى الشقق السكنية من أحد الأشخاص من الطرف الأول- مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بسبب مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول وأحد الطلاب من الطرف الثاني، تطورت إلى تعديهما على بعضهم البعض بالضرب واستخدام الطرف الثاني بعض العبوات الحارقة دون حدوث إصابات أو تلفيات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفـي المشاجرة عدا ثلاثة من الطرف الثاني، وباستدعاء "مالك المنزل- سكن الطلبة من الطرف الثاني" أيد ما جاء بالفحص وإتهم الطرف الثاني بالتعدى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار ضبط باقي المتهمين.