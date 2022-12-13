موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023.. أيام قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات نصف العام 2023 لطلاب المرحلة الإعدادية النقل والشهادة.

ويستمر بحث طلاب الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي والصف الثالث الإعدادي عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد يوم 14 يناير المقبل، لطلاب الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي والشهادة الإعدادية وتستمر حتى بدء إجازة منتصف العام الدراسي في 11 فبراير.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

ويخوض طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في المواد الأساسية وهي “اللغة العربية والخط والإملاء، واللغة الإنجليزية، والجبر والإحصاء، والهندسة، والعلوم، والدراسات الاجتماعية”، إضافًة إلى المواد غير المضافة للمجموع وهي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الدينية والتربية الفنية.

وبالنسبة لجدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023، تصدر كل مديرية تعليمية في المحافظة جدول امتحانات مختلف عن المحافظة الأخرى.

وحتى الآن أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 وجاء كما يلي:

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023