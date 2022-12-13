الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

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موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023.. أيام قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات نصف العام 2023 لطلاب المرحلة الإعدادية النقل والشهادة.

ويستمر بحث طلاب الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي والصف الثالث الإعدادي عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد يوم 14 يناير المقبل، لطلاب الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي والشهادة الإعدادية وتستمر حتى بدء إجازة منتصف العام الدراسي في 11 فبراير.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

ويخوض طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في المواد الأساسية وهي “اللغة العربية والخط والإملاء، واللغة الإنجليزية، والجبر والإحصاء، والهندسة، والعلوم، والدراسات الاجتماعية”، إضافًة إلى المواد غير المضافة للمجموع وهي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الدينية والتربية الفنية.

وبالنسبة لجدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023، تصدر كل مديرية تعليمية في المحافظة جدول امتحانات مختلف عن المحافظة الأخرى.

وحتى الآن أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 وجاء كما يلي:

قرار من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمدارس المسار المصرى

بالخطوات.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

  • الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 ، يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، ثم يبدأ امتحان التربية الدينية من الساعة 11:30 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا.
  • السبت الموافق 21 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، ثم يبدأ امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا.
  • الأحد الموافق 22 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان الهندسة بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، ثم يبدأ امتحان التربية الفنية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا.
  • الإثنين الموافق 23 يناير 2023 ، يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا.
  • الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان الجبر والاحصاء بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا.
  • الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان العلوم بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، ثم يبدأ امتحان التربية الرياضية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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