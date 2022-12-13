«الخارجية»: موقف مصر تجاه أزمة سد النهضة ثابت ولم يتغير

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن الموقف المصري تجاه سد النهضة بإثيوبيا، تم التعبير عنه في مواقف مختلفة، ومصر متمسكة بالوصول لاتفاق قانوني ملزم حول مسألة الملء، مشيرًا إلى أن هناك جمودًا في الإطار الرسمي التفاوضي.

يوجد بعض المحاولات لتحريك المياه الراكدة

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك بعض محاولات لتحريك المياه الراكدة ولكن لا نستطيع أن نقول أن هناك تحركًا ملحوظًا، مؤكدًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية غيرت ملامح في النظام العالمي من حيث القضايا والمواضيع والمناطق.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن هذه الأزمة واستمرارها يضر بدول كثيرة والأكثر تضررًا هي الدول التي ليست طرفًا في هذا النزاع مثل الدول العربية والإفريقية والنامية.

وأكد، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم في 2014، وهناك انفتاح على التعاون مع الدول الفاعلة سياسيًا واقتصاديًا والتي لديها ثقل وظهر ذلك في دبلوماسية القمة والزيارات التي قام بها والقمم التي نظمتها مصر، والقمم التي تدعوا له مصر، ومنها دعوتها للقمة العشرين كضيف.

وتابع، أن مصر تنفح على جميع الشركاء وبناء شراكات قوية في كل المجالات وانفتاح مصر في مجال الاستثمارات كل هذا كان له دور في المزيد من العلاقات المصرية.